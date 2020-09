Alberto Fernández se solidarizó con Lorenzetti y repudió los escraches que son "propios del fascismo y del nazismo"

Alberto Fernández al inaugurar nuevo hospital Néstor Kirchner en Escobar, se mostró junto a Axel Kicillof, Máximo Kirchner y Sergio Massa (Foto: Captura de pantalla)

El presidente Alberto Fernández expresó este lunes su "solidaridad" con el juez de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti por el "escrache que sufrió ayer en su provincia" y advirtió que situaciones similares "también sufrieron Sergio (Massa) y Cristina (Kirchner), actitudes que vinculó con "el fascismo" y que advirtió, atentan "contra la democracia".

"Quiero solidarizarme con el doctor Lorenzetti que ayer en su provincia sufrió el acoso, el escrache de un grupo de ciudadanos opositores al Gobierno que fueron a presionar a un juez en la hora que tiene que tomar una decisión", dijo el Presidente y agregó: "También me solidarizo con Sergio (Massa) y con Cristina que lo vive en su casa permanentemente".

Fernández pidió "la reflexión a quienes promueven esas cosas porque eso no tiene nada que ver con la democracia, eso no es unr eclamo popular ni de las instituciones, ese es el más vil de los escraches propios del fascismo, del nazismo y eso no tiene nada que ver con la democracia".

"Desde Escobar quiero poner un punto de inflexión volver a la cordura, darnos cuenta no todo es disputa política darnos cuenta que hay argentinos que sufren"

En otro mensaje a la oposición, Fernández llamó a "volver a la cordura, darnos cuenta que no todo es disputa política, para terminar con tanta necesidad y postergación, hace falta que nos ocupemos a hacer las cosas como clase dirigente".

Fernández defendió los datos de la provincia y advirtió que “la pandemia no terminó, está circulando entre nosotros”.

"Cada vez que vean que están sembrado disputas y discordias entre nosotros por favor, den vuelta la cara", dijo a los dirigentes que lo acompañaban en el acto de inauguración de un hospital en Escobar.

"Muchas veces no son reclamos, dejan en evidencia la peor muestra de intolerancia, de maltrato a la democracia" agregó y señaló "Esta democracia le costó 30 mil vidas a la argentina, no vamos a negociarla”.

Lo dijo al encabezar la puesta en marcha del hospital municipal “Presidente Néstor Carlos Kirchner”, y la inauguración del servicio de hemodinamia y cirugía cardiovascular en el partido bonaerense de Escobar.

En una muestra de unidad de la alianza de Gobierno, el mandatario se mostró acompañado por el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof; el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; la directora Ejecutiva de PAMI, Luana Volnovich; los diputados nacionales, Sergio Massa y Máximo Kirchner; y el intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk.

Alberto también habló por videoconferencia con los gobernadores de Neuquén; de Santa Fe y con el intendente de Mendoza Capital, el radical Rodolfo Suárez, donde el Ministerio de Obras Públicas llevó adelante obras en hospitales, centros de salud y espacios de aislamiento, a través de la Red Sanitaria Federal, por una inversión de más de 8.781 millones de pesos, para garantizar el acceso a la salud en el marco de la pandemia por coronavirus COVID-19.

En homenaje al ex presidente Néstor Kirchner a días de cumplirse 10 años de su muerte (15 de octubre de 2010), que según destacó la titular del PAMI, "fue reacondicionado para atender a 28 mil personas, exclusivamente a afiliados de PAMI, con 101 camas, tres quirófanos, área de oncología y laboratorio de análisis bacteriológicos".

