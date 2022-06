Alberto Fernández aseguró que Matías Kulfas fue "un gran ministro que cometió un error"

"Matías es un gran ministro que cometió un error y un error que yo no lo soporto, que en off se hable mal de otro. Es más, reniego de los que hablan en off, debo confesar. Es mejor hablar francamente", advirtió el jefe de Estado.

Consultado sobre su relación con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Fernández aclaró: "La vicepresidenta tiene un rol institucional, yo soy el Presidente y tengo un rol institucional; y hablamos cuando hace falta que hablemos".

alberto-fernandez-echo-matias-kulfas.webp

Además, pese a las nuevas críticas de los empresarios por el proyecto de renta inesperada, el jefe de Estado aseguró que es la misma iniciativa que estaba "ya preparada con (el ministro de Economía) Martín (Guzmán)" desde el día que se anunciaron "los bonos para los sectores más postergados y los bonos para los jubilados". "Era una decisión que yo ya había tomado", dijo por "Lo mandé al Congreso, el Congreso lo analizará y verá cómo lo trata", completó en la rueda de prensa de hoy.

Matías Kulfas negó tener conocimiento sobre posibles actos de corrupción en la licitación

En su declaración de hoy ante la justicia, Kulfas sostuvo que no le consta ningún delito en el llamado a licitación para la construcción del gasoducto Néstor Kirchner en el yacimiento Vaca Muerta y que sus dichos formaron parte de "discrepancias y discusiones políticas".

Al inicio de su declaración ante el juez federal Daniel Rafecas y el fiscal del caso Carlos Stornelli, el exfuncionario declaró bajo juramento de decir verdad que "no" tuvo "conocimiento de ningún delito" en relación al gasoducto, según reconstruyeron fuentes judiciales presentes en el trámite que se extendió por dos horas.

"Si hubiera conocido un hecho delictivo hubiera ido a la Justicia", fue una de las primeras frases que dijo ante los funcionarios judiciales en la declaración testimonial que se concretó esta mañana en el despacho de Rafecas, en el tercer piso de Comodoro Py 2002.

Además Kulfas admitió que fue quien redactó los párrafos de un informe en "off the record" que luego distribuyó su encargada de prensa, pero aseguró que no lo hizo con intención de que se volviera masivo, según explicaron las fuentes.

Las expresiones que pronunció antes de dejar el cargo tanto en "off de record" como en público "no fueron más que discrepancias y discusiones políticas y de políticas públicas", ante lo que consideró un "ataque injustificado" hacia su ministerio "de parte de la vicepresidenta" Cristina Fernández de Kirchner, agregó además.