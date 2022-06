Alberto Fernández íntimo: la denuncia de Kulfas, el rol de Cristina Kirchner y los posibles cambios de Gabinete

Alberto Fernández se refirió a la interna con la vicepresidenta tomando cierta distancia: "Cada uno sabe que tiene un rol en el gobierno y somos responsables", dijo sobre la relación con Cristina Kirchner.

"Definitivamente ustedes lo saben mejor que nadie. No me gusta hablar en off, no me gusta hablar en secreto. Cuando un funcionario habla tiene que hablar directamente, lo que piensa Matías es lo que piensa Matías, yo no coincido, por eso la decisión que tomé", enfatizó el presidente sobre la renuncia de Kulfas, quien se despidió con una extensa carta de renuncia en la que cita a funcionarios de la secretaría de Energía que responden a la Vicepresidenta como "responsables de la licitación del gasoducto".

En la Casa Rosada durante toda la jornada, se vivió un clima de fuerte tensión por la denuncia de Kulfas expresada en la carta de renuncia, dando a entender que se direccionó una licitación en favor de la empresa Techint. Consideran que el ministro y sus funcionarios "cometieron un error" al responder las críticas de la vicepresidenta.

El presidente, consultado sobre la denuncia de Kulfas, evitó responder si su ex ministro mintió, y se limitó a señalar que "eso lo vio un juez, lo decidirá un juez".

Alberto Fernández descartó más cambios de Gabinete

Kulfas.webp

Ante la consulta de A24.com, sobre si analiza una reestructuración mayor del gabinete nacional y nuevos cambios, el presidente fue tajante con la respuesta: "No", respondió.

"No hay una nueva etapa" del gobierno respondió Alberto Fernández al ser consultado sobre si la salida estrepitosa de Kulfas significa un un acercamiento con la vicepresidenta.

"Con la vicepresidenta sabemos bien lo que cada uno piensa, sabemos bien los roles que tenemos que cumplir, tenemos la responsabilidad institucional de seguir gobernando, de eso nunca tuve ningún temor ni ninguna duda. Mi preocupación en todo caso es ver cómo el gobierno funciona", respondió el presidente.

Fernández dijo que tras la salida de Kulfas, que dijo le generó dolor por tratarse de un amigo personal, "pudimos reemplazar con Daniel Scioli a Matías Kulfas".

El presidente dijo que eligió a Scioli por considerarlo "un gran amigo" y relató que antes de tomar la decisión lo analizó con el otro socio de la coalición Frente de Todos, Sergio Massa, de quien dijo "es alguien cuya opinión pondero particularmente". "Lo hablé mucho con Sergio Massa, es alguien cuya opinión pondero particularmente, como encarrilar el momento que se estaba dando", reconoció Alberto Fernández sobre la nueva crisis de gabinete.

Martín Guzmán continuará inamovible en su cartera de Economía que incluye las secretarías de Comercio Interior y Energía, dos áreas clave para controlar la inflación, el mayor problema irresuelto.

El presidente dijo estar "feliz" por el ingreso de Agustín Rossi al frente de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI); el ex ministro de Defensa que sonaba desde hace tiempo para ocupar un alto cargo en el Gobierno: "Es otro valor incalculable para el gabinete, lo valoro inmensamente", dijo sobre Rossi.

Finalmente, agradeció a la saliente interventora de la AFI, Cristina Caamaño, de quien dijo: "espero me siga ayudando a gobernar bien, el trabajo que llevó adelante en la AFI".

Según pudo confirmar A24.com Scioli y Rossi tomarán juramento en un acto en Casa Rosada con el presidente el próximo lunes 13 de junio. Scioli mantendrá como principales asesores a los secretarios de Industria y Economía del Conocimiento, Ariel Schale, y al secretario de Pymes, Guillermo Merediz, que continuarán de la saliente gestión de Kulfas.

Críticas a empresarios que "remarcan los precios"

AEA Magnetto Rocca Campos.jpg Jaime Campos, reelegido presidente de AEA, junto a Magnetto, Pagani, Grimoldi y Rocca (Foto: AEA)

Alberto Fernández culminó el día con críticas a los empresarios que participaron del coloquio de AEA, del que pidió que colaboren dejando atrás la remarcación de precios, porque dijo "es una irresponsabilidad" y en línea con el discurso crítico de la vicepresidenta, Cristina Kirchner, insistió en que la inflación es un problema "autoinflingido" por la remarcación que hacen los empresarios.

Se refirió puntualmente al empresario Federico Braun, dueño de un conocido supermercado al que este mismo martes salió a cuestionar Cristina Kirchner.

Alberto Fernández formuló esas declaraciones este martes a la tarde, horas antes de partir rumbo a Los Angeles, Estados Unidos, para participar de la Cumbre de jefes de Estado de las Américas, adonde, anticipó, va a reclamar por la no exclusión de países como Cuba, Venezuela y Nicaragua, y pedirá por la "unidad" del continente para afrontar los problemas económicos que generan la guerra en Ucrania.

"Voy a defender los derechos de América Latina, voy a defenderla unidad de Latinoamérica, la unidad no se declama se ejerce, vamos a ir por ese mensaje nosotros reclamamos la presencia de países que no han sido invitados, trataremos de llevar su voz como presidente de la CELAC", finalizó Alberto Fernández.