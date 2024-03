Alberto Fernández comparó los primeros 100 días de Milei con su gestión: "Nada más que agregar"

"100 días de Milei como Presidente de Argentina y la situación económica empeora y empeora. Su obsesión sectaria por el equilibrio fiscal a costa de de lo que sea nos conlleva a un déficit humanitario. La gran mayoría de las familias sufre mientras los mercados financieros aplauden. Presentamos este cuadro comparativo @CELAGeopolitica con 14 variables económicas en caída libre", comienza el texto acompañado de la infografía.

"Mostramos 14 indicadores pero podrían ser muchos más. Este modelo económico es insostenible, salvo que 'gane la batalla cultural'. Esa es su apuesta: lograr convencer a la ciudadanía que esta situación económica (de mierda) 'nos la merecemos'; y que 'no hay otra salida'; y que 'hay que tener paciencia y sacrificarse hasta el punto de pasar hambre y penurias'. Y cuidado, porque se atisba algo en el mediano plazo: más endeudamiento a la vista. O sea, endeudarse para quitar el cepo y luego dolarizar", cierra el tuit que compartió el exfuncionario.

La contundente respuesta de Manuel Adorni a Alberto Fernández

Tras el mensaje de Alberto Fernández, el vocero presidencial le salió al cruce por el mismo medio, y fue contundente con su respuesta.

"Estimado Alberto: en su caso los primeros “100 días de gobierno” no resultan la mejor referencia. El día que se cumplieron los suyos, usted se encargó de decretar una cuarentena interminable y cavernícola que dio paso además del propio encierro al cierre de las escuelas, a una emisión monetaria descontrolada que terminó con el tiempo de destruir nuestra castigada moneda, a la “fiesta de Olivos” (donde se festejaba un cumpleaños mientras nosotros cerrábamos comercios y nuestros niños no se educaban) y a un esquema de vacunación que benefició a muchos que no debieron ser prioridad", comienza el mensaje que Adorni publicó en X.

"Esos tiempos dieron paso también a la liberación de presos y a muchos que no pudieron despedir a sus seres queridos. También fueron días donde los “intereses de las leliqs” no sirvieron para aumentar jubilaciones y donde increíblemente se cuestionó el mérito y hasta la importancia de los planes económicos. Saludos.", concluye.