Ahora, Adorni desmiente un plan de Milei para convertir jubilaciones por moratoria en planes sociales

Adorni salió a desmentir así una información que había anticipado a A24.com, uno de los más cercanos asesores del presidente Javier Milei, que suele integrar la mesa chica del gobierno en la Casa Rosada.

Según explicaron altas fuentes de la Casa Rosada, Milei analiza sacar por decreto la derogación de la actual ley de movilidad jubilatoria e impulsar una nueva fórmula de aumentos de haberes jubilatorios para los millones que cumplieron con los 30 años de aportes mientras se busca un mecanismo para diferenciar a través de otro tipo de subsidios o pensiones sociales, a las casi 4 millones de personas que se jubilaron en las sucesivas moratorias previsionales de los últimos 20 años, sin haber cumplido los aportes correspondientes.

En el entorno de Milei y el propio Adorni había señalado en anteriores conferencias de prensa, que se trata de una injusticia que el 90% de los que cobran la jubilación mínima hoy representan a jubilados que entraron al sistema previsional sin haber realizado los aportes laborales, mientras que los jubilados que trabajaron toda su vida y aportaron, cobran menos porque no recibieron bonos compensatorios de la ANSES en medio de la crisis por la inflación.

"Muchos rumores me los entero por ustedes, alguna fuente citó que los jubilados con moratoria iban a perder su carácter de jubilado y que iban a pasar a un plan social. Eso leí en algunos títulos, es falso, nadie va a hacer ningún cambio respecto a eso, no se dé donde sale esa información", señaló el vocero presidencial.

jubilados aumento.jpg

"No cuestiono tu pregunta", dijo Adorni en conferencia de prensa este miércoles ante la consulta de este medio. No obstante, el vocero presidencial calificó como "falsa" la información relacionada con la intención de modificar el estatus de los jubilados por moratoria y dijo "no saber de dónde salió".

Finalmente, sobre si Milei piensa en sacar la reforma jubilatoria por decreto, Adorni dijo que "no hay ninguna definición" y por ahora "la idea es la original", que la política entienda, que esta reforma hay que debatirla".

Otra fuente de la jefatura de Gabinete consultada por A24.com este miércoles, evitó desmentir la intención del presidente, pero aclaró que "no es un tema que esté hoy en agenda".

Adorni dejó entrever que no es un tema que el gobierno quiera poner en agenda en estos momentos y espera "poder debatirlo en el Congreso" antes de tomar la decisión de avanzar por decreto con la reforma jubilatoria, que justamente es una de las reformas consideradas fundamentales del programa económico que estaba incluido en la Ley Bases para la Libertad de los Argentinos que fue rechazada en Diputados por la oposición.

En cambio, Adorni confirmó las modificaciones en el Plan Potenciar Trabajo, en otros dos programas con el objetivo de dejar afuera la intermediación de organizaciones sociales en los planes del Gobierno: "este programa que va a tener una transformación en pos de no solo transparentarlo, sino hacer que la optimización de estos programas sociales lleven a colaborar mejorar la capacitación de las personas, certificados por las competencias y ganar conocimiento para poderse reinsertar en el mercado laboral".

Agregó que "se va a dividir en dos grandes grupos, uno es "Volver al Trabajo" y el otro programa es de "Acompañamiento Social", dijo el vocero de la Casa Rosada.