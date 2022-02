Alberto Fernández declarará el 15 de febrero en la causa Vialidad

Ambos fueron citados para la semana que viene pero las fechas se pospusieron. En el caso de Fernández por la gira internacional a Rusia, China y Barbados; y en el caso de Massa por su labor como presidente de la Cámara de Diputados.

Vale recordar, que la vicepresidenta declaró que "si querían hablar de obra pública llamen a sus jefes de gabinetes", que fueron Fernández y Massa.

¿Qué espera Cristina Fernández de Kirchner de la declaración de Alberto y Massa?

La vicepresidenta confía en que estos testimonios, de enorme carga política, servirán para demostrar que la causa Vialidad forma parte de la embestida judicial de la que se siente víctima. Busca que sus ex jefes de gabinete ratifiquen, bajo juramento de decir la verdad, que no hubieron irregularidades en la concesión de obras públicas provinciales durante su gestión.

¿Qué es la causa de Vialidad?

Cristina Fernández de Kirchner es juzgada por se la supuesta jefa de una asociación ilícita que cometió delitos durante el kirchnerismo, entre ellos el direccionamiento de la obra pública nacional en Santa Cruz a favor de empresas del detenido Lázaro Báez.

Según la acusación, en ese lapso se adjudicaron a los Báez 51 obras, el 80 % del total, muchas de las cuales quedaron inconclusas, tuvieron sobreprecios o no eran necesarias.

¿Quiénes son los imputados?

Junto a la ex presidenta son juzgados Lázaro Báez; el ex ministro de Planificación, Julio De Vido; el ex secretario de Obras Públicas José López, y el primo del fallecido ex presidente Néstor Kirchner, Carlos Kirchner. Los cuatro están detenidos, mientras que además se juzga a otros ocho acusados que permanecen en libertad bajo fianza.