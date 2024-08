Alberto Fernández dejará de dar clases en la UBA porque no se anotaron suficientes alumnos en su curso

"Durante el próximo cuatrimestre Alberto Fernández no tendrá designación vigente en la Facultad ya que su curso no alcanzó el mínimo requerido de alumnos inscriptos", informaron desde la facultad a Clarín.

La carrera como docente de Alberto Fernández comenzó en 1987, aunque antes de recibirse había sido ayudante alumno. En la actualidad es adjunto interino de la materia Teoría General del Delito, que pertenece al Departamento de Derecho Penal.

Los detalles de la denuncia de Fabiola Yáñez contra Alberto Fernández

El abogado de Fabiola Yáñez dialogó este miércoles en exclusiva con A24. En un extenso reportaje, Juan Pablo Fioribello contó detalles de la charla que mantuvo con la exprimera dama. “No aguanté más, Juan Pablo. Perdón, no aguanté más”, fue la frase de la mujer con la que explicó qué la había llevado a denunciar a Fernández.

Fabiola, según Fioribello, llamó a la mañana siguiente desde España, cerca del mediodía, y su voz reflejaba una mezcla de miedo y determinación. Asimismo, explicó que estaba presionada y que no podía seguir soportando la situación. Fue en ese momento cuando decidió levantar el teléfono y hacer la denuncia formal.

Durante la conversación, Yañez detalló los actos de violencia que había sufrido. "Lo denuncié porque me pegó. Me pegó varias veces, me golpeó, me pateó, me golpeó en la cara y no aguanté más", confesó.