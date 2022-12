Fondos coparticipables

Alberto Fernández, sobre el fallo de la Corte: "Que me digan de dónde van a salir los fondos"

Tras comunicar que no acatará la decisión sobre la coparticipación, Fernández aseguró que el Gobierno "no tiene la menor idea" de por qué "llegaron a ese cálculo" y afirmó además que "ese dinero no está en el presupuesto nacional".