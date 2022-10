Alberto Fernández enterró la idea de suspender las PASO y vuelve a soñar con su reelección

Por el relevamiento que pudo hacer A24.com por todas las fuerzas políticas, el año próximo se votará en las PASO en agosto y en las generales en octubre, tal como está previsto. El Presidente estuvo ayer en una recorrida por Córdoba, donde el gobernador, Juan Schiaretti, apoya la suspensión de las PASO nacionales. Pero en ese punto discrepan.

“Los gobernadores las quieren suspender para no compartir listas en sus provincias, pero las demás agrupaciones del peronismo quieren competir, a todos les sirven, menos a ellos”, dijo otro funcionario afín a La Cámpora.

En el Senado, Cristina Kirchner no mueve ninguna ley para derogarlas

En el bloque de senadores del Frente de Todos, que lidera el formoseño José Mayans y que responde ciegamente a Cristina Kirchner aseguraron a A24.com que “nadie está siquiera analizando la posible suspensión ni ingresó ningún proyecto”. Hablaba un allegado de Mayans, mano derecha del gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, y de Cristina Kirchner.

Los gobernadores del Norte Grande le iban a proponer a De Pedro la suspensión de las PASO durante la gira por los Estados Unidos que hicieron la semana última. “Pero ni se habló el tema. Todos estaban preocupados en llevar inversiones a sus provincias y no hubo margen para hablar de eso”, dicen en el entorno del ministro del Interior.

Además, en la Casa Rosada aseguraron que estamos cerca de fin de año y en un mes y medio comienza la Copa Mundial de Fútbol y todos los dirigentes políticos, funcionarios y las personas de a pie estarán pendientes de la selección de Lionel Scaloni y Lionel Messi. Habrá poco clima para debates parlamentarios.

Cerca del Mundial, no hay clima parlamentario para discutir primarias

diputados-presupuesto2023L.jpg Presupuesto 2023: Diputados se prepara para un nuevo debate con la presencia de ministros y secretarios (Foto: NA).

“Imagínese que nadie en Diputados va a querer movilizar al Congreso, ni a las comisiones, y ya no dan los tiempos, se termina el año en pocos meses. Además, si presentamos ese proyecto, se caería el proyecto de Presupuesto 2023 porque en Juntos por el Cambio votarían en contra”, señalaron a A24.com. Se referían a que el frente opositor condiciona el apoyo al proyecto de ley de Presupuesto 2023 a que el Frente de Todos no modifique las reglas de juego electorales.

En la CGT confirmaron que Alberto Fernández le dijo el lunes último a la cúpula cegetista en Olivos que no quería suspender las PASO. “El Presidente nos dijo que él no quería bajarlas, a nosotros ni nos va ni nos viene”, dijo un alto jefe sindical. Otro señaló: “La verdad que no es un tema que sea urgente para la CGT. Queremos que los valores de la inflación empiecen a bajar”.

En esa reunión, el Presidente se reunió con Héctor Daer, Carlos Acuña, Gerardo Martínez, Armando Cavalieri, Jorge Sola y Andres Rodríguez, entre otros popes sindicales.

El diputado Marcelo Casaretto, de Entre Ríos, confirmó a A24.com que no apoyará la suspensión que piden los gobernadores peronistas. “Yo estoy de acuerdo en mantener las PASO nacionales y provinciales”, dijo, tajante.

Alberto Fernández todavía fantasea por competir en las PASO

Muchos gobernadores están resignados y furiosos porque el Presidente no pudo o no quiso encolumnar a todas sus filas. En su fuero íntimo, todavía fantasea con presentarse a las PASO por dentro del Frente de Todos para competir por su propia reelección si logra equilibrar la economía.

El programa del ministro de Economía, Sergio Massa, le devolvió cierta esperanza, sumado a que el tigrense se excluyó de la carrera. ¿Quién sería entonces el candidato?

Por ese motivo, el proyecto de ley de suspensión de las PASO que presentará el diputado rionegrino Luis Di Giacomo comenzó a expirar antes de nacer. La idea va perdiendo consenso en el Parlamento, donde comenzó a debatirse con fuerza el Presupuesto 2023 y no parece haber energía para avanzar.

Cada día que pasa hay menos margen para derogar una ley a tan poco tiempo de comenzar el cronograma electoral sin que parezca un contubernio para sacar ventajas en las urnas.

Los diputados que sepultaron el proyecto de los gobernadores

Una fuente cercana al líder del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, confirmó a A24.com que los “cayetanos”, cinco diputados de movimientos sociales oficialistas, defenderán la realización de las primarias abiertas y simultáneas. Pérsico es secretario de Economía social y controla dos diputados del Movimiento Evita, Leonardo Grosso y Eduardo Toniolli.

Precisamente, Toniolli llegó a ser diputado gracias a las PASO en Santa Fe y el Movimiento Evita colocó a Mariel Fernández en la intendencia de Moreno gracias a las primarias.

La Corriente Clasista y Combativa (CCC) tiene dos bancas, las de Juan Carlos Alderete y Verónica Caliva, que también apoyan las primarias y no piensan derogarlas. Por su parte, Barrios de Pie tiene a Natalia Souto, que tampoco quiere suspenderlas, al igual que Casaretto y Leandro Santoro y Eduardo Valdes.

En total, son al menos ocho diputados los que rechazan la idea de los gobernadores, lo cual dejaría al bloque de 118 diputados del Frente de Todos con solo 110 votos por la suspensión y sin chances de alcanzar los 129 necesarios.

Consultado por A24.com, Alderete señaló que “en 2021 perdimos en muchos lugares del país porque no nos dieron la posibilidad de hacer las PASO” y subrayó que la CCC quiere “competir con listas propias en el Frente de Todos”.

En tanto, Natalia Souto señaló que no apoyaría un proyecto para derogar las elecciones primarias. “Nuestra agenda tiene que ser resolver los problemas de la gente, no las PASO”, dijo. “Estoy completamente de acuerdo con mantener las PASO, son una herramienta fundamental que debemos mantener”, agregó.

Milei se desmarca de la presión de Juntos por el Cambio

Javier Milei Tucuman Captura.jpg

En este escenario, y pese a que los cordobeses y otros provinciales apoyarían la suspensión de las PASO, casi parece una anécdota el sentido del voto de los cuatro diputados de Libertad Avanza Javier Milei, Victoria Villarruel y Carolina Píparo, por un lado, y de José Luis Espert, de Avanza Libertad, por otro. Consultado por A24.com, Milei se rehusó a opinar de las PASO. “No voy a discutir de un proyecto que no existe y es abstracto, porque nadie presentó uno”, dijo.

“Es falso que nuestros votos definen algo y no entramos en los problemas de Juntos por el Cambio, compito con las reglas que haya que competir”, señaló el economista.

Milei está convencido de que Juntos por el Cambio lo quiere meter en una trampa para asociarlo con el peronismo o con el kirchnerismo si vota por la suspensión de las primarias. En el frente opositor especulan que Milei podría sacar ventajas si se derogaran las PASO porque podría especular con una división de Juntos por el Cambio en varios pedazos.

Esta hipótesis creció ayer cuando el diputado Facundo Manes hizo fuertes críticas al ex presidente Mauricio Macri y lo acusó de haber hecho espionaje ilegal y mereció un rechazo generalizado de los dirigentes del PRO y la indiferencia de la UCR. Sin embargo, el radicalismo hará todo para mantener unido al frente, porque es la única alternativa de llegar al poder en 2023. Por ahora, la suspensión de las PASO generó una grieta en el Frente de Todos y la oposición intentará capitalizarla.