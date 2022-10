Y continuó: "La vocera dijo exactamente lo que yo creo. No me voy a quedar callado cuando me agredan con cosas que no tengo nada que ver. Hablo desde la investidura presidencial y desde mi persona".

¿Qué había dicho Gabriela Cerruti en defensa del Presidente?

Ante el revuelo que generaron los dichos de Walter Alfa Santiago de Gran Hermano 2022, la portavoz del Gobierno, Gabriela Cerruti, publicó un comunicado en su cuenta de Twitter.

"Habiendo tomado conocimiento de los dichos vertidos sobre el presidente @alferdez por un participante del programa #GranHermano que transmite @telefenoticias nos vemos obligados a decir: 1) el Presidente no tiene información sobre esta persona ni recuerda haberla conocido", comenzó diciendo en el posteo.

"2) Como es sabido por todas y todos, a lo largo de su trayectoria pública @alferdez nunca se vio involucrado en hechos de corrupción. Ha hecho de la transparencia un propósito central de su gestión en la función pública. Preservando su honor, no podemos naturalizar que se alguien se exprese ligeramente de un modo tal que solo busca difamarlo y desprestigiarlo", continuó.

Para finalizar, Cerruti solicitó a la producción del reality que "se retracten": "3) Ser una persona decente y honesta es un valor irrenunciable, por lo que solicitamos a @telefenoticias, a la producción de #GranHermano y al participante que se retracten y cesen en esta actitud agraviante".