Alberto Fernández quedó en soledad en el Día de la Lealtad y la división del peronismo puede afectar la gobernabilidad

La soledad de Alberto Fernández en el Día de la Lealtad Peronista ahora no pasa sólo por versiones en off the record. El jefe del Estado y presidente del PJ, nada menos, quedó expuesto en todas las transmisiones televisivas: los actos del peronismo no lo tuvieron entre sus protagonistas.

El Presidente quiere recuperar terreno con televisores a 30 cuotas para el Mundial

El Presidente organizó una inauguración de obras en Cañuelas por la mañana con el lema “Mejor que decir es hacer”, máxima de Juan Domingo Perón, para celebrar el 17 de Octubre. Buscó así mostrar gestión para disimular que no había sido invitado a ninguno de los tres actos principales. La excusa era inaugurar el tramo final de la autopista Ezeiza-Cañuelas.

El acto había sido decidido al final de la semana pasada, sobre la marcha: Alberto Fernández se apuró a anunciar en Cañuelas medidas de alivio para sectores medios de la economía, planes para comprar televisores a 30 cuotas para el Mundial de Qatar para recuperar terreno perdido, y atacó en Mauricio Macri para empatizar con La Cámpora.

Pero a la tarde el diputado Máximo Kirchner y todo el sindicalismo K le mandó desde la Plaza de Mayo al Presidente el duro mensaje de que no serán suficientes los anuncios y que van por más, porque el hambre no espera. “Los trabajadores están esperando que dejen de traicionarlos”, dijo Máximo Kirchner con Pablo Moyano a su lado. Era un doble mensaje para el Gobierno y para la CGT que intentó mostrarse crítica.

La CGT había acordado un acto con el Presidente pero se cortó sola

Héctor Daer CGT.jpg La CGT pidió en un acto en Obras Sanitarias que haya más espacios en "la mesa chica" del Gobierno y fue muy autocrítico conta La Cámpora. (Foto: @hectordaer)

Desde el estadio de Obras Sanitarias, la CGT encabezada por Hector Daer y Carlos Acuña mandó al Gobierno la señal de que dará un apoyo crítico y que no tolerará que La Cámpora tenga más espacios en las listas que la central obrera. La CGT había acordado con Alberto Fernández en Olivos hace dos semanas hacer un acto conjunto por el 17 de Octubre. Pero se cortó sola y dejó claro que buscará postular candidatos a todos los cargos electivos en 2023.

Desde La Matanza, los movimientos sociales oficialistas, aliados a Alberto Fernández, también avisaron que presentarán sus propios candidatos para las PASO de agosto de 2023, que están lejos de suspenderse. Y lanzaron la candidatura de Patricia Cubría para intendente de La Matanza.

En un importante Ministerio señalaron a A24.com por la noche que “cada uno hizo su juego. Y todos saben que separados se pierde en primera vuelta. Son formas de medirse”. Lo que llamó la atención fue que, de todos los actos por el Día de la Lealtad, el más crítico al Gobierno fue el de Pablo Moyano y Máximo Kirchner en Plaza de Mayo. Y en ese estuvieron el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, albertista bonaerense.

“Es evidente que el gobernador más importante y el único ministro sobreviviente del albertismo de gabinete sintieron la necesidad de estar con Alberto Fernández en Cañuelas y con Máximo Kirchner en la Plaza de Mayo. Hay que ver si estuvieron presionados por Máximo Kirchner”, dijo ese vocero de fuerte llegada al Presidente.

Alberto buscó retomar la iniciativa, pero La Cámpora no lo dejó

El Presidente anunció en Cañuelas que el Gobierno otorgará un bono similar al IFE de la pandemia de 45.000 pesos en dos cuotas de noviembre y diciembre para los sectores más vulnerables. Lo recibirán dos millones de personas que están en la informalidad y no tengan planes sociales.

También Alberto Fernández anunció que esta semana comenzará a recibir a los dirigentes sindicales para reabrir las paritarias para recomponer los salarios, confirmó que aumentará el piso del impuesto a las ganancias a 330 mil pesos, y ratificó que lanzará un plan de compra de electrodomésticos en 30 cuotas a tasa fija subsidiada y que avanzará en el plan de “Precios Justos” con las empresas alimenticias. Muchos de esos anuncios ya los había hecho el ministro de Economía, Sergio Massa.

Luego del acto en la Plaza de Mayo, el sindicalismo K y Máximo Kirchner consideraron que ese intento de Alberto Fernández por ganar el centro de la escena será insuficiente. El secretario general de la CTA autónoma y de ATE, Hugo “Cachorro” Godoy, dijo a A24.com que los anuncios no conformaron a los sectores más duros del Frente de Todos.

En el acto de Pablo Moyano, Máximo Kirchner, las dos CTA y la Corriente Federal se reclamó un petitorio por el salario universal para todos los sectores, un aumento de emergencia urgente para salarios de trabajadores y jubilados, una suba del salario mínimo vital y móvil, impuestos a la renta extraordinaria y a los fugadores de capitales, bonos y sumas fijas, estricto control de precios y control del comercio exterior.

“El Gobierno no puede seguir sujeto a los condicionamientos de sectores corporativos que privilegian sus intereses por sobre el interés de las mayorías”, decía el documento crítico hacia la Casa Rosada.

El sindicalismo K no acepta un bono y planes de cuotas para televisores

“Nosotros pedimos un salario universal para todos los sectores vulnerables, permanente. Porque el bono llegará a 2 millones de personas, pero hoy padecen hambre 4,5 millones de personas todos los días y no solo dos meses”, dijo el dirigente sindical. También consideró que la suba del piso de ganancias a 330 mil pesos “es para los trabajadores registrados, pero no alcanza a los precarizados y cuentapropistas”.

“El plan de 30 cuotas para comprar electrodomésticos es para los que tenemos empleo formal, pero más de la mitad de la población de la población económicamente activa padece hambre”, dijo Godoy. Además, reclamó ante A24.com “poner freno a esta inflación originada en la especulación de los formadores de precios”.

En una abierta crítica a la CGT histórica, Godoy dijo que quedó demostrado que “indudablemente algunos están preocupados por si los eligen diputados y senadores, pero nosotros reclamamos medidas urgentes contra el hambre para atender a los sectores populares”. Y pidió: “Esperamos que el Gobierno tome en cuenta nuestras propuestas”.

Los movimientos sociales también quieren poner candidatos

Tregua en el Gobierno: todos los sectores del FdT saludaron al Movimiento Evita por su Congreso Tregua en el Gobierno: todos los sectores del FdT saludaron al Movimiento Evita por su Congreso Movimiento Evita

Los movimientos sociales leales a Alberto Fernández también hicieron su 17 de Octubres. Los “cayetanos” encabezados por el Movimiento Evita celebraron la fecha en el Club Deportivo Laferrere, en La Matanza. Participaron los dirigentes del Evita, Emilio Pérsico y Fernando “Chino” Navarro, Daniel Menéndez, de Barrios de Pie -todos funcionarios del Gobierno-, la senadora provincial Patricia Cubría (Evita), y dirigentes de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y la Corriente Clasista y Combativa.

Los “cayetanos” avisaron que competirán con listas de candidatos en las PASO y lanzaron la candidatura de Cubría para competir contra el intendente de La Matanza, Fernando Espinosa. En el Frente de Todos se agudizó la contradicción entre La Cámpora y la CGT. "Los trabajadores están esperando que dejen de traicionarlos", dijo Máximo Kirchner, líder de La Cámpora e hijo de la vicepresidenta. El dardo iba al Gobierno y a la central obrera.

La CGT quiere cargos electivos y Barrionuevo dejó una sentencia

Desde la CGT habían señalado horas antes: "No estamos sentados en los lugares donde se define la política". La CGT conformó la Mesa Sindical Peronista para postular candidatos y se quejó de que no tenía tantos espacios de poder en el Gobierno como La Cámpora.

"Queremos poner concejales, legisladores, diputados y senadores", señalaron los cegetistas en Obras Sanitarias. "No nos pueden dejar al margen de la mesa de decisiones", señalaron. "Se nos dijo que éramos parte del Gobierno, pero la CGT no está sentada en los lugares en los que se define la política", señalaron. La mejor síntesis del Día de la Lealtad Peronista la formuló el dirigente gastronómico Luis Barrionuevo: "El peronismo está hecho mierda".