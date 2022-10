Gran Hermano 2022: Se filtró el perfil de Tinder de Alfa y su descripción se hizo viral

alfa tinder 2.jpg

El hombre de 60 años aseguró que quiere ser el “patriarca” de la casa tiene en su cuenta de Tinder que busca una persona con quien compartir y tener una relación.

“Buscando con quien compartir. Feliz, enamorado de la vida, intento reírme día a día”, comienza la descripción, y luego detalla su estatura y agrega: “Busco una novia. Suena antique, pero es así. ¿Tan difícil es querer y crear un compromiso? Beso, te estoy esperando”.

Quién es Alfa, el participante más polémico de Gran Hermano 2022

Walter Alfa Santiago fue uno de los 18 participantes que ingresó a la casa de Gran Hermano 2022 y rápidamente generó polémica: retó a Thiago Medina en la cocina, se tocó las partes íntimas mientras estaba recostado en la cama y hasta lanzó una fuerte acusación sobre el presidente Alberto Fernández, que motivó un hilo de Twitter la vocera del Gobierno, Gabriela Cerruti.

Alfa, como le gustan que le digan, tiene 60 años, es de la zona de Tigre y está divorciado. Había tenido pequeñas experiencias anteriores en televisión en El Garage TV y Masterchef, donde recibió la crítica de Germán Martitegui por meter el dedo en la olla para tantear la cocción del plato y de Christophe Krywonis, por entregar un plato con un pelo.

image.png

En su presentación en Gran Hermano 2022, Walter Alfa Santiago se mostró con un hombre de mucho carácter: "Mi nombre es Walter Santiago, me dicen Alfa, tengo 60 años, y en la casa voy a ser Alfa. Siempre fui líder, siempre fui calentón, soy muy rencoroso y tengo muchísima memoria", señaló.

"En la casa el dueño de la cocina soy yo para que no coman lechuga. En mi vida hice todo lo que quise, voy a ser el patriarca de la casa de Gran Hermano. En la convivencia mientras no me jodan soy el mejor tipo del mundo", agregó picante.