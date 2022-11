Alberto Fernández le respondió a Máximo Kirchner: "Cuando un compañero habla mal de otro deja de ser peronista"

"Perón nos enseñó que cuando un compañero habla mal de otro deja de ser peronista. Respeto todas las opiniones. Nadie ha hecho más por la unidad que yo. Garantizar que la derecha no vuelva a la Argentina es un deber de todos los de este espacio. El Frente de Todos no es de tres o cuatro dirigentes", señaló Alberto Fernández.

Alberto - Máximo Kirchner 1.jpg Alberto Fernández le contestó a Máximo Kirchner. (Foto: Archivo)

Y agregó: “Máximo es un hombre respetable, tengo buena opinión de él, de ningún modo le estoy contestando. Lo respeto mucho, respeto a todos. Acá nadie sobra, todos hacemos falta; y por lo tanto toda opinión es valiosa y respetable”, dijo con intención de bajarle el tono a la interna oficialista.

Alberto Fernández y las candidaturas para 2023

Alberto Fernández también dijo que tiene la "decisión" de que el Frente de Todos (FdT) "gane las elecciones de 2023" y afirmó que "después discutiremos quién es el mejor candidato". En ese sentido, el jefe de Estado consideró que "la mejor forma es con la gente votando" y reiteró: "No soy obstáculo de nada".

“No quiero entrar en debate con ningún compañero. Solo llamo a la reflexión. No está entre nosotros la adversidad”, insistió.

Según Alberto Fernández, es el Congreso quien tiene que decidir si hay o no hay Paso el año que viene. "Es a la oposición a quien tienen que convencer", dijo, en respuesta a las declaraciones que hizo el ministro del Interior, Wado de Pedro, cuando contó en declaraciones recientes que estaban tratando de convencer al primer mandatario para que las suspenda.

Alberto Fernández y su relación con Cristina Kirchner

Cristina Kirchner Alberto Fernández Télam (2).jpg Alberto Fernández habló sobre su relación con Cristina Kirchner. (Foto: Télam) Télam

Durante la entrevista, Alberto Fernández habló de su relación con la vicepresidenta y los puntos de acuerdo y desacuerdo. "En los grandes temas con Cristina estuvimos de acuerdo. Quizá donde más hubo diferencias fue con el tema del acuerdo del FMI. Si no acordábamos este año hubiésemos pagado 19 millones de dólares", afirmó.

“Cuando necesito hablar con Cristina yo la llamo”, agregó sobre el vínculo con su vicepresidenta. Al ser consultado sobre cómo es el diálogo entre ellos, alcanzó a decir: “Eh, yo creo que estoy... Cuando tengo que hablar con Cristina hablo, no tengo ningún problema. No empecemos con cuando hablé, de qué hable. No tiene sentido”, se limitó a decir.