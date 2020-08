Sutil respuesta de Alberto a Macri y Duhalde: "Me comprometo a hacer lo que dije cuando asumí; no mentir en política es muy importante"

Alberto Fernández destacó el apoyo de gobernadores en medio de la crisis (Foto: Captura de pantalla)

"Estamos en un momento difícil pero gracias a Dios, tengo a los 24 gobernadores que cada provincia ha elegido", dijo Alberto Fernández en tono conciliador con gobernadores propios y ajenos. "Son hombres y mujeres comprometidos con el desarrollo del país y convencidos de que acá, nadie se salva solo", insistió.

Aunque no se refirió directamente a la polémica desatada por las declaraciones del ex presidente Eduardo Duhalde, que habló de la posibilidad de un nuevo golpe de Estado en Argentina, Fernández llamó a los gobernadores, "más allá de las diferencias políticas, a trabajar todos juntos por la reconstrucción del país" en la pospandemia.

Durante un acto por videoconferencia desde la residencia de Olivos, para anunciar obras públicas en varias provincias, Fernández dijo que "por encima de cualquier diferencia partidaria que ocasionalmente tenemos, lo primero que nos importa es cuidar la salud de los argentinos y poder desarrollar la economía cuando todo empiece a funcionar".

"Me tranquiliza escuchar de boca de ustedes estas cosas: me comprometo a hacer lo que dije cuando asumí. No mentir en política es muy importante", dijo Fernández.

En lo que pareció una replica a las críticas de su antecesor, Mauricio Macri, que lo acusó de inventar una conversación privada en la que Macri habría desaconsejado implementar la cuarentena sanitaria.

Sin mencionar esta vez a Macri, Fernández replicó: "Soy de aquellos que tiene la tranquilidad de decir en público, lo que dice en privado".

"En cada reunión privada con gobernadores, he podido cumplir", dijo y agregó que "eso me da enorme tranquilidad, porque es la forma que vamos a poder poner la política en el lugar que corresponde como un acto de servicio en favor de la comunidad. Todos cuidemos la salud como lo hacemos con los gobernadores", reiteró.

¿Qué dijo sobre la pandemia?

"Pareciera ser que la tensión en la Provincia y en la Ciudad de Buenos Aires ha cedido, pareciera que empezamos una meseta", dijo Alberto, aunque advirtió por la aparición de casos en el interior del país.

Fernández, lo dijo al encabezar una videoconferencia para anunciar obras cloacales y rutas con una inversión de $20.125 millones para las provincias de Mendoza, Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero y San Luis.