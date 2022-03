La portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, dijo este lunes a A24.com: “Hoy el tema es la gestión. No estamos enfocados en la interna sino en la gestión”. La gestión, hoy, es la “guerra contra la inflación”.

Por la tarde, el Presidente se reunió en secreto con la UIA y la CGT, sin mayores resultados. Y el Gobierno comunicó un acuerdo con los sectores de la cadena de alimentos para retrotraer los precios al 10 de marzo en 1700 productos, que fue relativizado en los sectores empresariales.

El Presidente quiere control político de los organismos de La Cámpora

WhatsApp Image 2022-03-24 at 16.49.48.jpeg "El Gobierno es con la gente adentro", lanzó Máximo Kirchner.

Pero entre bambalinas también se urden estrategias para apuntalar la gestión. Según pudo saber A24.com de dirigentes cercanos al Presidente, Alberto Fernández considera que no puede darse el lujo de no tener funcionarios de su confianza en la Anses, el PAMI, YPF, Aerolíneas Argentinas, el Ministerio del Interior o la Secretaría de Energía o de Comercio Interior.

Son organismos que controla La Campora. El gran temor es que la disputa interna entre el Presidente y la vicepresidenta Cristina Kirchner deteriore y paralice la gestión.

Todos esos organismos, que son de mucha incidencia en el Presupuesto Nacional y en la gestión de un gobierno, son clave para el cumplimiento de las metas fijadas en el acuerdo con el FMI por el refinanciamiento de 45.000 millones de dólares, entendimiento que todos los días es cuestionado por la agrupación de Máximo Kirchner. También inciden en la gestión de la inflación y de la economía en general.

“Alberto tiene que reconstruir la cotidianeidad. No puede no tener personas de su confianza en esos cien lugares donde está La Campora. No quiere decir que vaya a echar a los ‘pibes’, pero alguien de su confianza tiene que haber”, señalaron las fuentes.

Todavía no está clara la metodología que buscará para recobrar el control de esos organismos públicos. “Eso es algo que se está evaluando, pero se viene. Quizás nombrando propios o ascendiendo a otros, o dialogando”, conjeturaron en Balcarce 50.

No rompen, pero sigue el fuego cruzado

El Presidente no quiere expulsar a funcionarios del kirchnerismo puro ni La Campora aceptará irse de sus cargos. “¿Cómo nos vamos a ir si fue Cristina Kirchner quien designó a Alberto Fernández como presidente?”, señalaron en el kirchnerismo. Nadie quiere formalizar una ruptura en el Frente de Todos, por el costo político que implicaría para todas las partes.

Si bien está alejado de La Cámpora y de Máximo Kirchner, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, se sumó a las críticas del kirchnerismo a Alberto Fernández: “Gobierna con ‘el diario de Yrigoyen’ que le escriben cinco alcahuetes”.

En medio de la escalada, otra decisión del Presidente es no conformar una mesa política con otros sectores del Frente de Todos, tal como lo reclamó el ministro de Desarrollo con la Comunidad, Andrés “Cuervo” Larroque, en las declaraciones del último fin de semana. Todas las fuentes consultadas en el entorno presidencial negaron planes de conformación de esa instancia.

El camporismo de Máximo Kirchner presionó con el mensaje de la marcha del 24 de marzo por el Día de la Memoria. Pero también envió mensajes de subordinación al “albertismo” puro por los resultados favorables que obtuvo en 11 municipios bonaerenses en las elecciones internas del PJ en cada una de esas localidades el domingo último.

En San Isidro, por ejemplo, La Cámpora le arrebató la conducción del peronismo sanisidrense a la corriente del canciller, Santiago Cafiero, con una alianza partidaria de camporistas y massistas: 70 a 30% en votos. También ganó las internas en Tres de Febrero y en Mar del Plata, con una lista de Fernanda Raverta (Anses).

Gabriela Cerruti: "No nos enfocamos en las internas, sino de la gestión"

Alberto Fernández y la guerra contra la inflación. Hay diablos que aumentan los precios dijo en declaraciones televisivas el Presidente..jfif

En ese contexto, A24.com consultó a Gabriela Cerruti sobre la continuidad de la convivencia entre las partes dentro del Gobierno y del Frente de todos en una posible mesa política y si esta podría podría conformarse:

Cerruti: No estamos enfocados en la interna sino en la gestión.

A24.com: ¿No puede complicar la gestión la pelea interna?

Cerruti: No, estamos trabajando. Es un tema que está más en los diarios que en la realidad.

Para la Casa Rosada, "enfocarse en la gestión" es especialmente ocuparse de la inflación, asunto que no logra enfocar: en marzo se esperan cifras mayores a 7% mensual. En ese sentido, el Presidente tuvo una reunión reservada con la CGT y la UIA en la sede del sindicato de Sanidad, con Héctor Daer como anfitrión.

La Casa Rosada no dio información oficial. Sólo hubo intercambios genéricos y acuerdos políticos de seguir dialogando y trabajando sobre las expectativas inflacionarias de la suba de precios.

Mientras tanto, la Casa Rosada sí informó que el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, y el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, acordaron retrotraer los precios de 1700 productos al 10 de marzo por aumentos “injustificables”.

Hay señales de acercamiento, aunque en los despachos dicen otra cosa

FO97-HlXIAMfQ-i.jfif Cristina Kirchner le pidió apoyo al embajador de Estados Unidos, Marc Stanley, al proyecto de los senadores del Frente de Todos para que la deuda con el FMI la paguen "los evasores"

En los despachos cercanos al Presidente aseguran que Alberto Fernández no hará nada para desplazar a funcionarios de La Campora, pero aseguran que "si ellos quieren retirarse lo pueden hacer". Los kirchneristas aseguran que no se irán. El Presidente juega con la necesidad de Cristina Kirchner de mantener la alianza porque una ruptura les garantizaría a ambos el ostracismo desde 2023.

Sin embargo, el Presidente envió señales de acercamiento a La Campora y al kirchnerismo puro. Cerruti avaló ayer un proyecto kirchnerista que propone pagarle al FMI con recursos de un nuevo impuesto a los bienes el exterior sin declarar. Al mismo tiempo, en la Casa Rosada aseguran la iniciativa no tendrá número suficiente de votos en Diputados.

Cristina Kirchner recibió este lunes al embajador de los Estados Unidos, Mark Stanley, y le pidió colaboración de Washington para encontrar a los evasores argentinos radicados en ese país que deberían pagar. Fue el primer acercamiento de la vicepresidenta a los EE.UU. luego de defender la alianza excluyente con Rusia y China. Se produjo en plena condena mundial a Rusia por la guerra y los ataques de Vladimir Putin a Ucrania.

También el Gobierno condenó por Twitter los ataques con afiches anónimos contra la vicepresidenta, que contenían acusaciones contra ella por la alianza con Rusia en la política de vacunación y la culpaba de las muertes de la pandemia del Covid 19. Una vez más, los funcionarios salieron a coro a solidarizase con Cristina Kirchner para que sus laderos no culpen al Gobierno de hacer silencio.