Alberto Fernández: "Los pícaros se llevaron los dólares una y otra vez, y tuvimos que volver nosotros una vez más para arreglarlo"

Alberto Fernández junto al gobernador Axel Kicillof en San Antonio de Areco inaugurando viviendas del Plan Procrear (Foto Presidencia)

El presidente Alberto Fernández volvió a defender el cepo al dólar y volvió a cuestionar al gobierno anterior de Mauricio Macri. "En esos 4 años tomaron deuda una y otra vez, los pícaros tomaron deuda una y otra vez, se llevaron los dólares afuera una y otra vez, y tuvimos que volver una vez más nosotros a arreglar todo eso", enfatizó el Presidente.

Fernández salió al cruce de las críticas de los que dicen que fomenta la grieta y señaló: "No tengo ganas de andar estrujando el pasado, el intendente no es de mi partido, lo acompaño porque está gobernando San Antonio de Areco, y no estamos sembrando grietas, lo único que queremos es cerrarla", señaló en otro mensaje a la oposición.

Fernández inauguró obras de viviendas del Plan Procrear desde San Antonio de Areco, junto a otras 5 provincias y dijo que en todas pasó lo mismo: "Son obras que empezaron a construirse en 2015 (durante el gobierno de Cristina Kirchner) y quedaron abandonadas durante los últimos 4 años, es lo que se repite en cada lugar que piso, lo que pasa con la obra pública".

Y volvió a criticar al gobierno anterior, sin mencionar a Macri por su nombre: "Por razones que uno no termina de entender, no sé si son razones ideológicas, inoperancia política o maldad, estas eran obras quedaron abandonadas".

"Me avergüenza que el Estado deje a los pícaros para especular y ganar ellos solos", cuestionó.

En tanto, salió en defensa del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero: "Ayer decían que el jefe de Gabinete dijo varias veces al gobierno macrista...No me ofendo que me llamen peronista, llámenme toda la vida peronista que para mí es un orgullo", afirmó.

Lo dijo durante el acto de una primera entrega de 784 viviendas en los desarrollos urbanísticos ubicados en San Antonio de Areco, en Posadas, provincia de Misiones; en Maipú, Mendoza; en Chilecito, La Rioja, y en la ciudad de Santiago del Estero.

Durante septiembre y octubre se continuará con la entrega de otras 1500 viviendas en predios de Salta, Ciudad de Buenos Aires, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Córdoba y Río Negro que forman parte de un total de 11.000 que la gestión anterior dejó inconclusas.