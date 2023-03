Alberto Fernández regresó al país, habló de su candidatura y comparó a Milei con Hitler: "Es una amenaza a la democracia"

"Hitler no llegó por un golpe de Estado, llegó votado por los alemanes. Muchas veces se valen de la democracia para acceder al poder y debemos abrir los ojos de la gente y advertirle que por más desalentada que este no son caminos saludables para el país", planteó en Radio Perfil.

Alberto Fernández evitó responder sobre la posibilidad de una nueva fórmula con Cristina Kirchner

alberto-fernandez-cristina-kirchner.jpg Alberto Fernández evitó responder sobre la posibilidad de una nueva fórmula con Cristina Kirchner (Foto: Telam).

En otro tramo de sus declaraciones, el jefe de Estados evitó responder si volvería a integrar una fórmula electoral junto a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y postuló que el contexto nacional e internacional obliga a "democratizar" al Frente de Todos.

"Tengo mucho respecto por Cristina, teníamos diferencias y cada tanto vuelven a aparecer, pero el respeto muy grande", eludió en declaraciones radiales tras ser consultado sobre la posibilidad de competir -nuevamente- junto a la exmandataria.

En la misma línea continuó: "Los tiempos de hoy nos obligan a democratizar el espacio, analizar propuestas y hacer que la gente elija. La urgencia nos obligó a tomar definiciones entre pocos. Como peronista siempre he cuestionado los personalismos y esta idea de las miradas inoculares de dirigentes".

Alberto Fernández se refirió a las chances de ir por la reelección en 2023

"Lo que pienso no es importante, lo importante es que volvamos a democratizar el espacio de poner una dirigencia de reemplazo en el escenario, ese es el esfuerzo", afirmó Fernández al retorna de su visita a Washington, luego de la bilateral con Joe Biden, al tiempo que aclaró que su preocupación no es la reelección sino que "la Argentina no retroceda volviendo a poner en el Gobierno a quienes contrajeron esta deuda maldita que tenemos con el FMI y con acreedores privados".

"Si termino siendo el mejor candidato lo seré, sino acompañaré. Trabajo para eso, para ganar las elecciones, ni para ser el elector ni para imponer uno y el modo de ganar las elecciones es democratizando el espacio", subrayó el jefe de Estado.

El jefe de Estado lamentó también "el juego de las internas, de la política" y ahondó: "A veces caemos en lugares donde no debemos caer en vez de prestarle más atención a otros temas".

Concluyó: "No hay que sumar agresión en la interna nuestra y nadie debe ser descalificado. Una de las cosas que se reclama es el respeto en la disidencia", aseveró, tras una serie de fuertes críticas que recibió de parte de dirigentes de La Cámpora.