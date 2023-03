Alberto Fernández, con Joe Biden: cuál es el balance de la cumbre y qué trae de su paso por Washington

En el Gobierno siguen las especulaciones sobre las candidaturas y una eventual competencia interna en las PASO, aunque nadie descarta ningún escenario.

Balance de la cumbre entre Alberto Fernández y Joe Biden

Biden Fernandez bilateral 2 Telam.jpg Alberto Fernández y Joe Biden, durante su encuentro en Washington (Foto: Presidencia).

Antes de iniciar la reunión a solas en la Casa Blanca, Alberto Fernández y Biden se mostraron con mensajes de mutuo apoyo en una declaración formal ante la prensa, en la que el norteamericano habló de profundizar las relaciones económicas en diferentes temas de cooperación, como "energía limpia, minerales críticos, tecnología y seguridad, entre otros"; del mismo modo, en la cooperación al repudio de la invasión rusa a Ucrania y la defensa de los derechos humanos y la democracia en la región.

Alberto, por su parte, ratificó el alineamiento a la postura de EE.UU. respecto a la invasión de Rusia en Ucrania y le agradeció a Biden "la ayuda del gobierno de Estados Unidos en las negociaciones con el FMI". En relación con el Fondo, no obstante, el argentino insistió en obtener el respaldo del norteamericano en las tratativas que lleva adelante Argentina para flexibilizar las metas del acuerdo.

Cerca de Alberto Fernández destacaron la cumbre con Joe Biden como un logro del Presidente, que busca remontar la agenda económica negativa y le da esperanza de poder seguir en carrera por la reelección con el desembolso de miles de millones de dólares del FMI y la expectativa de que el plan de Sergio Massa comience a contener la inflación.

Alberto Fernández, sabiendo la debilidad con que llegó a Estados Unidos, llevó a Massa, uno de los posibles candidatos a presidente del oficialismo en un eventual acuerdo de lista de unidad, para fortalecer la renegociación con el FMI.

Antes de la reunión con Biden en la Casa Blanca, Massa mantuvo un encuentro con la número dos del Fondo para intentar renegociar una baja en las sobretasas a la "deuda que heredó" el actual gobierno de la anterior gestión de Mauricio Macri, según le expresó el propio Alberto Fernández.

El kirchnerismo profundiza las presiones para que Alberto se baje de la reelección

Afiche de operativo clamor por Cristina Kirchner. el kirchnerismo convoca a más plenarios el 1 de abril en la región nordeste.jpg

Para este sábado, como había anticipado A24.com, La Cámpora y otras organizaciones afines que conducen Máximo Kirchner y Andrés "Cuervo" Larroque, convocaron a otro plenario de la militancia en la provincia del Chaco, donde se mostrarán con otro posible candidato del kirchnerismo, el gobernador Jorge Capitanich.

El objetivo es seguir adelante con el operativo clamor para instalar la candidatura de "Cristina presidenta", aunque desde el entorno más cercano de la vice ya lo dan casi por descartado y admiten que todo el operativo es, en realidad, una puesta en escena para presionar a que el Presidente desista de la reelección. La idea es avanzar en el armado de la estrategia electoral y una eventual competencia en las PASO de otros candidatos que ya salen al ruedo, como Massa, Daniel Scioli, De Pedro o Capitanich.

Desde el kirchnerismo insisten en cuestionar la demora en tomar decisiones de Alberto Fernández. Pero no solo eso: advierten que una derrota del Presidente en las PASO derivaría en una mayor debilidad del Gobierno durante la transición hacia las elecciones generales de octubre.

Algo de eso dejó entrever Wado de Pedro, uno de los principales delfines de Cristina, en una entrevista periodística en la que confirmó que "Cristina siempre hace lo que dice", cuando se le preguntó si la vice cumplirá su anuncio de no ser "candidata a nada" en las próximas elecciones.

Desde el kirchnerismo duro, sin embargo, siguen adelante con el operativo clamor para denunciar un intento de "proscripción".

Mientras Alberto Fernández estaba reunido con Biden, Cristina denunció en Twitter un operativo para sacarla de la política impulsada desde el país del norte, tal como habían denunciado los expresidentes de Colombia, Pedro Samper; de Ecuador, Rafael Correa; y de España, Rodríguez Zapatero, durante el encuentro de la semana pasada por el Foro internacional de Derechos Humanos.

Tuit_Cristina_Kirchner.png

Rossi y el primer round con la oposición

El dólar, la incertidumbre por la crisis bancaria mundial, las críticas al canje de bonos de la ANSES como medida para frenar la disparada del dólar y la inflación, fueron algunos de los temas planteados por la oposición y que Agustín Rossi debió responder al presentar este miércoles en Diputados su informe de gestión.

En su primer informe mensual ante el Congreso, el jefe de Gabinete envió un fuerte mensaje conciliador a Cristina. Como cuando era jefe del bloque de diputados del Frente de Todos, devolvió el debate político al Congreso e hizo una férrea defensa de Cristina más que una defensa de la gestión.

Acusó a la oposición y la extrema derecha de generar un clima de odio político en el país y denunció que el escenario de violencia política empezó contra Cristina durante el conflicto con el campo en 2008.

Jefe de Gabinete, Agustín Rossi, en un fuerte discurso en Diputados, defendió a Cristina Kirchner y cuestionó a la oposición. Foto Jefatura de Gabinete..jpg Agustín Rossi, durante su paso por Diputados de este miércoles (Foto: prensa de Diputados).

El jefe de Gabinete, además, apuntó contra la oposición por no haber condenado enfáticamente el intento de asesinato contra CFK. "No leí a nadie decir que hubiera pasado si esa bala salía", dijo. Desde Juntos por el Cambio cuestionaron que casi no habló de la inflación y la inseguridad.

Rossi defendió la gestión de Alberto Fernández en la pandemia cuando señaló que "el Gobierno tomó una decisión, que fue alentar el crecimiento económico en los años 2020 y 2021 a partir del crash económico de la pandemia. La mayor cantidad de esas exportaciones fueron al crecimiento económico: 10% en 2021 y más del 5% en 2022".

El funcionario pidió "sacar la inseguridad y el flagelo de Rosario del carancheo político" y en relación con la crisis económica, admitió que "una de las materias pendientes de Argentina es lograr que el proceso de sustitución de importaciones sea virtuoso".