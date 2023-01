Alberto Fernández reunió a 60 intendentes en Chapadmalal y busca respaldo para su reelección

La reunión tuvo lugar en la Residencia Presidencial de Chapadmalal, donde el foco principal estaba puesto en comenzar a diagramar el armado electoral del Frente de Todos de cara a la elección presidencial.

Según pudo confirmar A24.com, al encuentro se sumó el gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien entre sus objetivos anticipó que buscaría la reelección.

Antes del cónclave, el presidente recibió el apoyo de todos los intendentes de la Federación Argentina de Municipios (FAM), a través de un documento difundido este jueves, en adhesión al pedido de juicio político a la Corte Suprema.

En ese marco, el Gobierno busca darle volumen político al presidente, al mostrarlo rodeado por gobernadores e intendentes del PJ, mientras avanza de a poco en la instalación de una eventual candidatura a la reelección.

Tal como lo hicieron los gobernadores del PJ a través de la denominada "liga de Gobernadores", los intendentes confirmaron que utilizarán la FAM como órgano representativo a la hora de expresar sus posturas políticas nacionales y provinciales, y también a la hora de negociar lugares en las listas de candidatos en sus respectivos distritos.

¿Quiénes fueron los intendentes invitados al asado de Chapadmalal?

intendentes del PJ que participaron del acto en Chapadmalal junto al presidente. Foto captura de pantalla..jfif

Aunque algunos faltaron con aviso por estar de vacaciones, tales los casos de los jefes territoriales de Hurlingham, Alberto Descalzo y el diputado y ex intendente de Florencio Varela, Julio Pereyra, la mayoría de los invitados jefes comunales de la primera, tercera, quinta, sexta y séptima sección electoral de la provincia de Buenos Aires dieron el presente.

Junto al presidente estuvieron el canciller y ex jefe de gabinete y de campaña en 2019, Santiago Cafiero, el secretario General de Presidencia, Julio Vitobello, confirmaron fuentes del Gobierno a A24.com. No se vieron caras del ultrakirchnerismo, pero también se sumó el ministro de Obras Públicas y ex intendente de San Martín, Gabriel Katopodis.

https://twitter.com/gkatopodis/status/1611055647004434432 Comenzamos este 2023 con estas obras que mejoran la calidad de vida y dan derechos a nuestra gente.



La Argentina tiene un futuro de prosperidad y para eso la recuperación de la identidad, un proyecto político que está de pie y un contracto electoral que no vamos a dejar tirado. pic.twitter.com/qk4pJx4dHJ — Gabriel Katopodis (@gkatopodis) January 5, 2023

El almuerzo se desarrolló después del acto que encabezó Fernández junto a Tolosa Paz y Fernanda Raverta en la residencia infantil Unzué, de Chapadmalal, donde anunciaron la ampliación de la Asignación Universal por Hijo (AUH) a unos 9000 niños huérfanos.

Alberto Fernández encabezó acto en Chapadmalal junto a ministros Tolosa Paz, Gabriel Katopodis y la titular de ANSES, Fernanda Raverta. Foto Captura de pantalla.jfif

"Es un almuerzo de compañeros que se van a sentar a intercambiar ideas acerca de cómo encarar la campaña electoral. Hay mucho trabajo que hacer en las bases", resumió uno de los jefes comunales que dio presente en la Cumbre, según pudo confirmar A24.com de fuentes cercanas a los intendentes, mientras desde Casa Rosada mantenían un hermético silencio.

Entre los que dieron el presente se ubicaron los intendentes Gustavo Barrera (Villa Gesell), Fernando Espinoza (La Matanza), Juan Zabaleta (Hurlingham), Carlos Javier Osuna (General Las Heras), Fernando Moreira (San Martín), Ricardo Pedro Curutchet (Marcos Paz) y Lucas Ghi (Morón).

También fueron invitados los intendentes Federico Achával (Pilar), Juan José Mussi (Berazategui), Andrés Watson (Florencio Varela), Javier Gastón (Chascomús), Marcelo Santillán (Adolfo Gonzáles Chaves), Marcos Pisano (Bolivar), Hernán Ralinqueo (Veinticinco de Mayo), Juan Ignacio Ustarroz (Mercedes) y Gustavo Alfredo Walker (Pila), entre otros.

Noticia en desarrollo