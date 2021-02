Alberto Fernández salió a defender a los vacunados VIP: "Se montó un escenario mediático de escarnio público"

Alberto Fernández recorrió las instalaciones de la compañía biotecnológica Inmunova, en el campus de la Universidad Nacional de San Martín (Fuente: Presidencia)

El presidente Alberto Fernández volvió a referirse este domingo al escándalo por el "vacunatorio VIP", donde funcionarios y dirigentes recibieron la Sputnik V, en momentos que no les correspondía. "No puedo dejar de observar que sobre esas personas se ha montado un escenario mediático de escarnio público y no quiero avalar con mi silencio semejante proceder", expresó en su cuenta de Twitter.

Es público y notorio que he debido tomar una decisión ante un hecho reprochable. Lo sucedido en el Ministerio de Salud fue un hecho que aunque excepcional no puede avalarse. — Alberto Fernández (@alferdez) February 21, 2021

En ese sentido, el Presidente dijo que no quiere "avalar" con su silencio "semejante proceder". "Lo sucedido en el Ministerio de Salud fue un hecho que aunque excepcional no puede avalarse. Ello es así aún cuando los vacunados estaban en condiciones objetivas (por la edad o las condiciones físicas) de recibirlas", recordó.

Además, volvió a agradecerle al exministro Ginés González García su "sincera gratitud. Ha sido una persona fundamental para que la pandemia no arrecie sobre los argentinos. Ha sido capaz de poner de pie un sistema de salud quebrado y de darle a cada argentino la atención pertinente cuando el virus lo hizo víctima".

En ese sentido, informó que le solicitó a Carla Vizzotti - la flamante ministra de Salud- que "protocolice al máximo el suministro y aplicación de vacunas considerando la situación de las personas expuestas por la labor que ejercen. Debemos trabajar para evitar que estas situaciones vuelvan a repetirse".

"Es propósito del gobierno nacional hacer que las vacunas adquiridas lleguen en tiempo y forma cuanto antes para suministrarlas a cada habitante de esta Patria. Allí estuvieron, están y estarán puestos todos nuestros esfuerzos", concluyó.