Alberto Fernández se reunió con la titular del Fondo Monetario Internacional

Por parte de la Argentina participaron el ministro de Economía, Martín Guzmán; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz. Por el FMI lo hicieron además Julie Kozack, Geoffrey Okamoto y Dominique Desrruelle.

El objetivo del Gobierno nacional era avanzar en la definición de un acuerdo que permita extender plazos para evitar pagar US$ 19.000 millones en 2022, y otros US$ 18.000 millones en 2023 y cerca de US$ 5.000 millones en 2024, según el programa del gobierno anterior.

fmi-argentina.jpg FMI (Foto: AFP).

Se trata del segundo encuentro en seis meses entre Fernández y Georgieva, y es de fundamental importancia para el objetivo de conseguir una reducción de la sobretasa que paga el país por haber recibido un préstamo que superó el porcentaje de participación que tiene la Argentina en el Fondo Monetario, y que representa cerca de mil millones de dólares adicionales por año.

En el Gobierno aseguran que el tema de la sobretasa en el G20 está bien encaminado y consideran que si el mundo desarrollado pide cambio climático y sostenibilidad, "todo eso cuesta" y por eso es necesario que, a cambio de los esfuerzos de los países para adecuarse, se bajen los costos del crédito.

Hasta el momento, las fuentes oficiales contabilizan un apoyo del 62% de los accionistas en el FMI, 13 puntos debajo de lo necesario para que se apruebe la reducción de la sobretasa desde el 3,05% al 1,05% que espera la gestión de Fernández.