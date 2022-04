Alberto Fernández suma resistencias al impuesto a la renta inesperada: ¿Qué puede pasar en el Congreso?

El Presidente buscó este lunes convencer a la cúpula de la Unión Industrial Argentina (UIA), encabezada por su titular Daniel Funes de Rioja, para avanzar en el impuesto a la renta imprevista. Pero los industriales le aclararon que no apoyarán nuevos impuestos. Esto coincide con la oposición en el Congreso que no está predispuesta a avanzar. La Cámara de Diputados podría convertirse así en el “cementerio de los elefantes” de las iniciativas controvertidas del Poder Ejecutivo.

La UIA no quiere nuevos impuestos y quiere bajarlos

Al salir del encuentro en la Casa Rosada con el Presidente y con el ministro de Economía, Martín Guzmán, Funes de Rioja confirmó que la UIA se opone al nuevo gravamen.

Un directivo industrial confirmó a A24.com que “no se lo nombró al impuesto, pero se dijo que la UIA consideraba que había una carga impositiva excesiva y que había que bajar no subirla”. No hizo falta ni mencionar la renta inesperada.

Funes de Rioja confirmó la idea en forma tajante: “No fue un tema que se conversara. No estamos a favor de nuevos impuestos, pero cuando la iniciativa esté formulada van a tener mi contestación".

El Gobierno intenta convencer de que el impuesto no afecta a nadie

La secretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Cecilia Todesca, contrapuso que el impuesto afecta "no es contra nadie, es un conjunto muy pequeño de empresas y son ganancias superextraordinarias". Pero no convenció a los industriales. El Presidente, Todesca y Guzmán estuvieron junto al ministro de Producción, Matías Kulfas; el Jefe de Gabinete, Juan Manzur, y el Secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz.

Por la UIA asistieron Funes de Rioja, Luis Betnaza, Adrián Kaufmann Brea, Luis Alberto Tendlarz, Miguel Ángel Rodríguez, Isais Drajer, Carlos Garrera, Juan Matías Furió, Guillermo Moretti y David Uriburu.

“La reunión fue amigable, le llevamos toda la problemática y el libro blanco de la UIA. Se entusiasmó con todo el proyecto de desarrollo de gas y la posibilidad de abastecer a Europa con GNL”, dijo a A24.com uno de los industriales que participó.

Guzmán recién comenzará a elaborar el proyecto que anunció

Pese a este traspié, Martín Guzmán dedicará esta semana a buscar acuerdos y elaborar el proyecto de ley de renta inesperada con una alícuota sobre aquellas empresas que ganen por encima de 1000 millones de pesos. Pero el permanente ataque del Gobierno y de la vicepresidenta Cristina Kirchner a los distintos frentes de la oposición tampoco ayuda a lograr climas de acuerdos parlamentarios.

Es por eso que el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y el jefe del bloque de diputados del Frente de Todos, Germán Martínez, le darán prioridad ahora a la agenda de temas productivos que Alberto Fernández había enviado al Congreso para las sesiones extraordinarias y nunca fueron tratados.

La otra agenda del albertismo, la productiva

“Vamos a avanzar con los temas productivos”, dijo a A24.com el propio Martínez. En esa agenda, se inscriben los proyectos de leyes de promoción de la actividad agrobioindustrial, de la electromovilidad, de la industria automotriz, del compre nacional y el desarrollo de proveedores y de la promoción del uso del cánnabis y cáñamo para fines medicinales.

Además, según una fuente cercana a Massa se le dará también prioridad a la reforma de la ley de alquileres. En este punto se modificará el plazo de tres años a dos años, como era antes, y el mecanismo de actualización del valor de los alquileres.

Los números en la Cámara de Diputados están demasiado ajustados y el clima de efervescencia entre el oficialismo y la oposición estimulan a los diputados opositores a rechazar las iniciativas conflictivas del Poder Ejecutivo y del kirchnerismo, que hoy entre sí, además, lucen divididos.

El Frente de Todos puede juntar hasta 127 votos en Diputados

El Frente de Todos sólo tiene 118 diputados, de los cuales Massa no vota por ser el presidente del cuerpo, aunque sí cuenta para el número del quórum. El interbloque de Juntos por el Cambio tiene 116 diputados, el Federal tiene 8, Provincias Unidas tiene 5, los Libertarios tienen 4, la izquierda 4 y el bloque Ser tiene 2.

El diputado Alejandro “Topo” Rodríguez, del Interbloque Federal aseguró a A24.com que su bancada no respaldará ninguno de los proyectos de ley polémicos: renta inesperada, Consejo de la Magistratura y ampliación del número de la Corte Suprema. “Ni siquiera pudieron nombrar al quinto juez de la Corte para reemplazar a Helena Highton de Nolasco, menos podrían ampliar la corte”, dijo Rodríguez.

“El Interbloque Federal no acompañará el impuesto a la renta imprevista”, agregó. Y tampoco apoyará la reforma del Consejo de la Magistratura, que tiene media sanción del Senado. Ese bloque está compuesto por Rodríguez, los peronistas históricos Graciela Camaño y Florencio Randazzo, dos socialistas y cuatro diputados cordobeses que responden al gobernador Juan Schiaretti, que se despegó de la Casa Rosada.

Sin ese bloque, el Frente de Todos sólo podría contar con el apoyo de los 5 diputados de Provincias Unidas, y de un diputado de Ser. 123 votos. Y quizás, para el impuesto a la renta podría sumar a los cuatro de la izquierda: 127. Esta cuenta la hacen en el oficialismo entre Massa y Germán Martínez. Es posible que la agenda de la producción y el proyecto de ley de alquileres puedan tener más consenso.

Germán Martínez no pierde las esperanzas por la renta inesperada

German Martinez nueva.jpg

Martínez confió en que avanzará con la agenda productiva. En cuanto a los otros proyectos, sus allegados aseguraron a A24.com que “aún falta ver el proyecto de Renta Inesperada. Veamos cómo viene”. Sobre la reforma del Consejo de la Magistratura, señalaron que la Justicia definirá las impugnaciones del Frente de Todos a la diputada radical Roxana Reyes y de Juntos por el Cambio al senador camporista Martín Doñate, esto bajará la espuma del conflicto y Martínez avanzará con la conformación de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia, que no están habilitadas.

“Sobre la ampliación de la Corte Suprema, esperemos a ver qué dice el Senado”, señaló un allegado a Martínez. Por impulso de la vicepresidenta Cristina Kirchner, el Frente de Todos en el Senado se prepara para sancionar un proyecto de ampliación de 5 a 9 el número de miembros de la Corte Suprema.

La iniciativa promovida por Cristina Kirchner busca diluir el poder de los actuales miembros: su presidente Horacio Rosatti, y los jueces Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz. Rosatti, Lorenzetti y Maqueda son de origen peronista, pero están enfrentados con el kirchnerismo duro.

La agenda de Cristina Kirchner son sus causas judiciales

La vicepresidenta presume que si vuelve al llano en 2023 las causas judiciales por corrupción avanzarían y su último refugio será la Corte Suprema, a la que quiere reformar. La actual composición del máximo tribunal paraliza varios recursos de queja de la ex presidenta y ella sospecha que la Corte espera tiempos políticos mejores para fallar en su contra. La pelea por el Consejo de la Magistratura, que quedará paralizado por el empate en miembros, también apuntaba a reservarse el poder de nombrar y remover jueces a su voluntad.

Pero la agenda de la vicepresidenta tiene sus limitaciones claras. El Frente de Todos no pudo designar a Daniel Rafecas como procurador General de la Nación; no puede nombrar al quinto juez de la Corte, no pudo sancionar la reforma judicial, ni la del Ministerio Público. ¿Podría agregar más jueces al máximo tribunal? En la propia Casa Rosada temen que ese será otro intento fallido de la vicepresidenta.