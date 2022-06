Alberto Fernández volvió a embestir contra Macri y le pidió al Congreso que apruebe la ley de reforma judicial

"No comparen nuestros números con los de Macri, y si los comparan recuerden que no tenían ni pandemia ni guerra. No comparen nuestros números con nadie, porque la pandemia la vivimos solo nosotros, y somos sobrevivientes de una pandemia que se llevó 15 millones de vidas en todo el mundo", sostuvo.

PPP hor Alberto Fernández volvió a arremeter contra el macrismo por el sistema PPP para la construcción de obras públicas.

Y volvió embestir contra la gestión anterior al recordar los contratos de Participación Público Privada (PPP) para la obra pública. "Cuando llegamos, nos encontramos con 6 corredores que tenían las PPP. La verdad es que eran contratos usurarios y los dimos de baja. Empezamos a hacerlo con los recursos del Estado Nacional, de Obras Públicas, de las provincias, con constructoras privadas y estamos avanzando", comenzó.

"Además, las obras que estaban previstas hacer con PPP, a nosotros nos salieron un 30% de lo que estaban valuadas. Es decir, que nos salieron un 70% menos cada una de esas obras. Esto lo cuento para que esos ladrones de guante blanco que tanto se ofenden porque los llamo así, se den cuenta que no son otra cosa que ladrones de guante blanco", arremetió Fernández.

Alberto Fernández sobre la reforma judicial

El mandatario también le pidió este miércoles al Congreso Nacional que trate y apruebe el proyecto de reforma judicial enviado meses atrás por el Poder Ejecutivo.

Alberto Fernández presenta la reforma judicial en la Casa Rosada El día que Alberto Fernández presentó el proyecto de la reforma judicial.

"Les pido que cuanto antes saquen esa ley porque Rosario lo necesita, para la lucha contra el crimen organizado, y lo necesita toda la Argentina", dijo junto al gobernador de la provincia, Omar Perotti, y al ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis.

En esta línea, y en sintonía con las palabras del gobernador santafesino Omar Perotti, expresó que "no necesitamos una Argentina central fuerte y Argentinas periféricas" y aseveró que cree en la necesidad de una "Patria fuerte con un cuerpo robusto y eso hay que construirlo".

"Las normas dicen que somos un país federal pero no actuamos como un país federal. Voy a trabajar hasta el último día que me toque ser presidente para hacer más federal a la Argentina", afirmó el Presidente al visitar la ciudad de Santa Fe y dar inicio a las obras de ampliación de las plantas potabilizadoras de Santa Fe y Rosario, junto al gobernador de la provincia, Omar Perotti, y al ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis.