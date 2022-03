Reforma Judicial: Alberto Fernández apuesta al "Pacto de la Moncloa" de Massa para destrabarla en el Congreso

Respondió así a la consulta sobre las nuevas críticas a la justicia formuladas el miércoles por el Presidente en el marco del relanzamiento de la política de seguridad y confirmó que el Gobierno insistirá este año para que el Congreso vuelva a debatir los proyectos de reforma integral de la Justicia.

Los proyectos enviados por el Ejecutivo el año pasado al congreso incluían además de una nueva integración del Consejo de la Magistratura, pedido por un fallo de la Corte, otros proyectos como ampliar el número de integrantes de la Corte, crear un nuevo tribunal intermedio que quite facultades al máximo tribunal y una redistribución de juzgados federales, comerciales y penales.

También quedaron pendientes el tratamiento de los pliegos para designar nuevo Procurador General y el cargo vacante tras la renuncia de la jueza Elena Highton de Nolasco en la Corte Suprema.

Al mismo tiempo otras fuentes de la Casa Rosada indicaban que para eso el Presidente apelará a conseguir los dos tercios del Congreso a partir de la convocatoria de Massa al diálogo con la oposición.

Cerruti destacó que "el Congreso nacional está discutiendo en este momento la ley enviada por el Ejecutivo de reforma del Consejo de la Magistratura y nos parece que es muy importante que esa ley tenga sanción próximamente".

"Era una ley que nos debíamos porque además cumple con lo que había pedido en su momento con el fallo de la Corte, así que esperamos que esa ley sea el primero de los pasos para que el Consejo de la Magistratura salga de la suerte de estancamiento que tiene en este momento y pueda comenzar a trabajar, porque es uno de los organismos fundamentales para la organización del Poder Judicial y se lleve adelante la tarea de la justicia", dijo la vocera.

Sin embargo, Cerruti evitó responder sobre el resto de las reformas que impulsará el Gobierno para el Poder Judicial, como la cobertura de la vacante de la ex jueza Elena Highton de Nolasco, por la cual el máximo tribunal funciona desde hace meses con solo 4 de sus 5 miembros actuales.

Corte Suprema: ¿Nueva interna en el Gobierno?

Aníbal Fernández, designado como ministro de Seguridad.

A la polémica se sumaron este jueves los ministros del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro, quien expresó la idea de reforma de la Corte que impulsa el kirchnerismo liderado por la vicepresidenta Cristina Kirchner, idea a la que se opuso el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, que responde directamente al Presidente.

Wado De Pedro en declaraciones al Destape Radio criticó el rol político que juega la Justicia y propuso que los jueces del máximo tribunal sean electos de forma directa por el voto popular, al criticar la judicialización de las decisiones del Congreso por parte de la oposición.

"Recordemos la injerencia de Macri en la Justicia", comenzó diciendo de Pedro. "Si cada decisión que toma el Congreso que no le gusta a Cambiemos porque pierde una votación va a ir a la Corte Suprema, empecemos a elegir por voto popular a los miembros de la Corte Suprema", agregó en declaraciones a El Destape Radio.

Aníbal Fernández manifestó su oposición a esa propuesta, en una conferencia de prensa en el Ministerio de Seguridad:

"No sé si estaría tan convencido de ese tema, me parece que tendríamos que buscar una participación mucho más fuerte por los propios gobernadores, donde todos tengan la obligación de comprometerse y de encontrar a los mejores jueces, porque en la materia del derecho en el interior está lleno de gente muy formada que pueden formar parte de esa Corte a futuro", señaló Aníbal Fernández, quien aclaró que su opinión no representa al Gobierno, sino que es a título personal.

El ministro de Seguridad coincidió en que "hay que repensarla" en referencia al funcionamiento de la Corte Suprema y reiteró como había dicho el año pasado: "yo siempre pensé que 5 son pocos o 4 en este caso. No represento al Gobierno ni tengo autorización para hacerlo, pero mi visión es que la Corte tiene que tener como mínimo 12" integrantes, afirmó Aníbal Fernández.