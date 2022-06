Alberto Fernández monitorea la retención de los iraníes en Ezeiza: ¿cuál es la principal hipótesis del Gobierno?

Según la denuncia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la empresa Mahan Air transporta armas, equipos, fondos y personal de la Guardia Revolucionaria islámica también conocida como Fuerza Quds y de Hezbollah.

En este caso, algo les salió mal: las fuerzas de seguridad como la PSA, la Policía Federal y la unidad antiterrorista los retuvieron y comenzaron los controles, después de que el Gobierno al enterarse del alerta desde las autoridades de Paraguay por el mismo vuelo, activaron todas las alarmas.

La hipótesis que manejan los investigadores del caso es que la empresa -sabiendo las dificultades que iba a tener para aterrizar en distintos países por el alerta difundida por los Estados Unidos- buscaba nuevos mercados y Argentina, podría haberse convertido en una prueba en el marco del proceso de normalización diplomática que se está dando entre los gobiernos de Alberto Fernández y de Nicolás Maduro, con la designación de embajadores.

"Los organismos internacionales aplauden que hoy gracias a Argentina, las fotos de los sospechosos están publicadas en todos los diarios del mundo", señala una fuente de la causa consultada por A24.com.

Iraníes: El Gobierno mira lo que hace la justicia y no descarta una decisión política como Uruguay

iraníes retenidos en Ezeiza por avión sospechoso venezolano.webp

La decisión sobre qué hará el país con los iraníes retenidos es por ahora un tema "judicial", señalan en la Casa Rosada. Pero esperan en el entorno presidencial, la decisión judicial que surgirá de las investigaciones que lleva adelante el juez de Lomas de Zamora que le tomó las huellas digitales y están en pleno proceso de identificación de los 19 tripulantes.

Fuentes oficiales indicaron a A24.com que entre los cinco hombres nacidos en Irán la justicia federal de Lomas de Zamora y los organismos de inteligencia nacional investigan la identificación de los iraníes: Mohammad Khosraviaragh; Gholamreza Ghasemi; Mahdi Mouseli; Saeid Vali Zadeh; y, Abdolbaset Mohammadi.

Uno de ellos Gholamreza Ghasemi; "sería homónimo" de un hombre identificado como presunto terrorista, según admitió el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández.

En ese marco, los 14 venezolanos y los 5 iraníes esperan retenidos en un hotel de Canning luego de que el domingo se les tomaran las huellas digitales y la justicia ordenó retener por 72 horas más los pasaportes y les prohibió salir del país hasta constatar cuáles eran los planes del vuelo y sus actividades en el país.

En caso de encontrar un delito deberían quedar detenidos. Según la ley argentina, es necesario probar el delito: pertenecer a una organización terrorista no hace a un individuo pasible de sanción o detención.

El juez no tiene plazo para definir la situación. Espera informes solicitados sobre los iraníes a agencias de inteligencia internacionales. Pero la Casa Rosada quiere que defina rápido la identidad de los venezolanos e iraníes para saber si se trata o no de los terroristas buscados internacionalmente.

Los expertos argentinos afirman que en los primeros controles tanto de la aeronave como del plan de vuelo y la mercadería transportada, no había nada anormal. Solo detectaron un "error en el plan de vuelo" en el que habría cambiado uno de los tripulantes que no viajó. El otro problema es que ellos sabían que muchos países no les iban a autorizar cargar combustible por las acusaciones que pesan sobre la empresa iraní socia de la venezolana Emtrasur y Conviesa.

Ministerio de Transporte, ANAC y la EANA también investigan al avión venezolano

Alexis Guerrera, ministro de Transporte, visitó los controles de la ANAC y EAIA en el Aeropuerto de Ezeiza.jpeg

El ministro de Transporte, Alexis Guerrera, mantuvo reuniones este martes con la titular de la Administradora Nacional de Aviación Civil (ANAC), Paola Tamburelli y la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), Gabriela Logatto, para profundizar la información relacionada al avión venezolano retenido en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

Según pudo saber A24.com, los encuentros se enmarcaron dentro de la recorrida que hizo el ministro Guerrera en el aeropuerto de Ezeiza donde se puso en funcionamiento un Centro Nacional de Comunicaciones Digitales (CECODI), que incluye una sala de monitoreo, y que tiene como objetivo fortalecer la seguridad aérea y la conectividad en todo el país.

Guerrera buscó profundizar la información en lo referido al avión venezolano que transportaba ciudadanos iraníes, pidiendo a las funcionarias ampliar la información sobre los procedimientos llevados adelante por ambos organismos y las normativas internacionales vigentes de aplicación.

Según la ANAC, el avión fue debidamente autorizado en el marco de la OACI sin ninguna observación o prohibición. "Procedimentalmente todo correcto en todas las autorizaciones tanto para ingreso como para el resto de los viajes. Cuando va a uruguay sale con autorización de la DINACIA que es el organismo de aviación de Uruguay que autoriza los aterrizajes pero cuando está llegar no se lo permiten, por ende los planes de vuelo son autorizados ya que Uruguay había dado el Ok", indicaron fuentes oficiales.

Alberto Fernández se informa con Aníbal Fernández sobre el escándalo de los iraníes

Alberto Fernández y Aníbal Fernández anunciaron en Casa Rosada la creación de dos carreras universitarias para las fuerzas de seguridad.jpeg

El presidente Alberto Fernández se mostró este martes en un acto en el Museo de la Casa Rosada junto al ministro de Seguridad, Aníbal Fernández para anunciar la creación de dos nuevas carreras universitarias destinadas a la profesionalización de las fuerzas de seguridad dependientes de los institutos de enseñanza de la Policía Federal, pero aunque se sabe de la preocupación por el caso del avión venezolano retenido en Ezeiza, ambos evitaron hablar en público del tema.

Según señaló el ministro de Seguridad, no había recibido alerta internacional por el avión sospechoso y que solo había una información "difusa e informal" de autoridades de Paraguay. El lunes 6 de junio a las 19 horas, no podía impedirle que aterrice porque no había pedido de detención ni denuncia internacional.

Fernández se mostró conforme con la actuación de la PSA y la Policía Federal, ambos organismos que dependen de su cartera y forman parte de las fuerzas que investigan el caso.