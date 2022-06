Alberto le pide a sus ministros que preparen un paquete de medidas para frenar la "inestabilidad cambiaria"

Así lo admitió el jefe de Gabinete, Juan Manzur, que evitó adelantar más detalles de las medidas económicas que prepara el equipo económico y que anunciará Guzmán entre este miércoles y el jueves.

Al finalizar la reunión, durante una posterior conferencia de prensa el jefe de Gabinete anunció medidas de corte de biodiesel para el gasoil, mientras que el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández dio casi por cerrada la polémica por el avión venezolano y señaló que el iraní sospechoso de terrorismo fue confirmado que es en realidad "un homónimo" del miembro de la fuerza iraní Quds, apuntada por agencias de inteligencia de los Estados Unidos.

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni destacó el crecimiento de la economía argentina en el último año permitió aumentar en 2 puntos la creación de empleos formales y bajar la tasa de desempleo al 7%, mientras Manzur, aseguró que las medidas de controles cambiarios que evalúa el gobierno no frenarán la actividad productiva ni el crecimiento.

Al final de la reunión de gabinete -según relataron fuentes que participaron del cónclave realizado en el Salón Eva Perón en el primer piso de la Casa Rosada-, hubo un aplauso cerrado entre todos los ministros y para darse ánimo en medio del clima de incertidumbre por la crisis económica, alguien recordó con expectativas que en la próxima reunión de gabinete se sumará el ex gobernador bonaerense, ex vicepresidente y ex embajador en Brasil, Daniel Scioli.

Alberto Fernández toma juramento este miércoles a las 18 a Scioli con otro acto en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada, y de esta manera, el presidente intentará dar por cerrada la última crisis de gabinete desatada hace dos semanas con el apartamiento de Matías Kulfas.

Desabastecimiento de gasoil: Las medidas que anunció Manzur

Manzur anunció que a "por indicación y decisión política del presidente", través de una resolución de la Secretaría de Energía se elevará un 50% el corte obligatorio de la Ley de Biocombustibles para las pequeñas y medianas empresas llevándolo a 7,5%.

Adicionalmente se publicará un Decreto que establece por el término de 60 días el Régimen de Corte Obligatorio Transitorio Adicional de Biodiesel (COTAB), destinado a incrementar la capacidad de abastecimiento de gasoil grado 2 y grado 3.

Según informaron fuentes de la Casa Rosada, "dicho régimen permitirá un corte obligatorio transitorio y excepcional de 5 puntos porcentuales adicionales para todas las empresas proveedoras. Para este segmento adicional los precios y volúmenes serán libremente pactados con un tope en el precio de importación del gasoil".

El gobierno cree que "el incremento transitorio en el corte de biodiesel puede garantizar un rápido abastecimiento incremental, y generar un ahorro de divisas para la economía".

Señala además que "Argentina hoy posee capacidad instalada de producción de biodiesel que excede el corte obligatorio y que este volumen de oferta incremental podría llegar a representar más del 30% de las importaciones mensuales promedio de gasoil durante el primer cuatrimestre".

Manzur atribuyó la crisis a "la coyuntura energética global que hoy presenta escenarios de escasez junto con altos precios de gasoil, la demanda doméstica de gasoil ha enfrentado incrementos superiores al 14% durante el primer cuatrimestre del año, respecto al mismo período del año anterior.

Los aumentos impactan en la capacidad doméstica de refino, lo que ha generado presiones sobre las importaciones y una compleja situación respecto al adecuado abastecimiento de los volúmenes que necesita el mercado.

Los volúmenes vendidos en el mercado de gasoil durante el primer cuatrimestre del año 2022 superaron en más de 580.000 m3 a los del mismo período del año anterior. Durante el mismo período, las importaciones superaron en más de 530.000 m3 (112%) a las realizadas el año anterior, superando el millón de metros cúbicos y promediando 250 mil metros cúbicos por mes.

"Esto pone en evidencia la necesidad de fuentes alternativas de abastecimiento que permitan incrementar la oferta a corto plazo y garantizar un creciente abastecimiento de más demanda", señala el gobierno.

Reunión con Alemania por tema energético y la confirmación del gasoducto Néstor Kirchner

Reunión con Alemania por tema energético y la confirmación del gasoducto Néstor Kirchner

Tras la reunión de gabinete, Guzmán encabezó junto a los secretarios de Energía, Darío Martínez y de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz un hermético encuentro en el Salón Mujeres Argentinas de la Casa Rosada con el embajador de Alemania, Ulrich Sante y empresarios alemanes.

En tanto, Manzur dio la polémica interna en el gobierno por el gasoducto Néstor Kirchner como un tema terminado y confirmó que "está la voluntad política, los recursos para financiarlo y el gobierno cumplirá los plazos previstos para su construcción.

"La construcción del gasoducto Néstor Kirchner es una prioridad del gobierno, en este marco de crisis global energética", dijo el jefe de ministros a los periodistas acreditados en Casa Rosada, pero evitó mencionar la investigación judicial iniciada a partir de la carta de renuncia del ahora ex ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.

En tanto, según indicaron fuentes del Gobierno a A24.com la secretaria de Legal y Técnica de Presidencia, Vilma Ibarra, se encontraba trabajando en una serie de decretos con las medidas económicas que serán anunciadas en las próximas horas.