Alberto anunció una flexibilización escalonada de la cuarentena hasta el 2 de agosto: "Trataremos de volver a la vida normal"

El Presidente, junto a Rodríguez Larreta y Kicillof, en Olivos (Foto: Télam).

Otra vez secundado por Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof, pero también acompañado por los gobernadores de Jujuy, Chaco y Río Negro, el presidente Alberto Fernández oficializó este viernes la flexibilización escalonada de la cuarentena en el ámbito del Área Metropolitana de Buenos Aires. "Entre el 18 de julio y el 2 de agosto trataremos de volver a la vida normal”, señaló.

El anuncio se produjo pese a la suba de casos de COVID-19 registradas en el AMBA en los últimos días, razón por la cual el Presidente hizo un llamado a la responsabilidad de la sociedad y así evitar retrotraer la apertura.

Filminas by a24.com on Scribd

"En estos 14 días, a pesar de los números que vamos a revisar, seguimos estando en una situación buena. Los casos han aumentado en Argentina y el 89% ocurren en el área metropolitana de Buenos Aires", señaló Alberto en el comienzo de su presentación, donde los gobernadores Gerardo Morales, Jorge Capitanich y Arabela Carreras estuvieron presentes mediante el sistema de videoconferencia.

LEÉ TAMBIÉN: El acuerdo interno en el Frente de Todos que busca evitarle más desgaste a Alberto Fernández

No obstante, pese a los números alentadores que presentó, lanzó una advertencia: "Hoy el epicentro de la pandemia es América Latina y "estamos muy lejos de superar el problema".

El discurso de Alberto y la defensa de la cuarentena:

"No me va a temblar el pulso en dar marcha atrás si esto se va de las manos. para estar libres primero hay que estar vivos. La regla de la libertad quiero estemos bien de salud, nosotros no estamos coartando libertades, estamos preservando la libertad de la gente", dijo al responder a la primer pregunta de periodistas.

“Si hay alguien que quiere que esta pandemia se termine soy yo. Todos quisiéramos superar este momento rápidamente y empezar a dedicarnos rápidamente a las cosas que nos hacen falta: seguir adelante con nuestros planes, nuestros trabajos. Pero en este tiempo la pandemia sigue presente, sigue atacando y sigue enfermando y llevándose vidas”, dijo el Presidente.

Fernández expresó su “solidaridad y compromiso con los familiares de los fallecidos”, quienes dijo “no son números, son hombres y mujeres que nos abandonaron" y advirtió que "siempre supimos teníamos enfrentar una lucha larga, que sabemos cuando empezó pero no sabemos cuando termina”.

Dijo que la situación de Argentina es "mejor" que en el resto del mundo y advirtió que la reapertura gradual de actividades se habilita pese a que “América Latina es hoy el epicentro de la pandemia”.

“Todos en el mundo han tenido marchas y contramarchas porque la realidad nos muestra que hay una velocidad de contagio del virus que asombra y no podemos acotar. Se ha llevado casi 600 mil vidas en el mundo”, dijo.

Volvió a defender la extensa cuarentena decretada el 19 de marzo, al señalar que “hemos podido alcanzar objetivos y nos permite tener cierto optimismo. La mayor preocupación era que el sistema de salud estuviera preparado”.

“El 1 de julio tuvimos que volver al aislamiento porque era un crecimiento progresivo que ponía en riesgo que en algún momento se saturara el sistema de salud en el AMBA y no pudiéramos darle la atención que correspondía” a la gente.

Tras mostrar filminas con datos elaborados por la CELAC sobre las tasas de letalidad y de incidencia de contagios en el AMBA, el Presidente dijo que “los contagios existen pero estamos en términos comparativos en una situación buena respecto a otros países del continente”.

“Hemos logrado evitar la saturación del sistema de salud, porque cuando se satura la mortalidad se duplica o triplica, esto es lo que pasó en el País Vasco cuando se vio saturada la capacidad de atención en los sanatorios y hubo que elegir quién se salvaba y quién se moría”.

“No queremos pasar por eso, por eso hicimos en este tiempo la mal llamada cuarentena a esta altura, el aislamiento que propusimos, y está terminando en el día de hoy".

Fernández admitió que "estamos muy lejos de pensar que la situacion esta superada" y "necesitamos tener presente que el riesgo está todavía latente" porque "no es que el riesgo este solo concentrado en el AMBA", sino que "el 91% de los casos en los últimos días ocurren en el AMBA pero el tránsito hace que circule el virus y las posibilidades de contagio sean en cualquier lugar del país".

Fernández dijo que "es muy importante que entendamos que debemos extremar nuestros cuidados porque el riesgo de contagio existe, para que precisamente podamos controlar la situación".

Remarcó que "el esfuerzo de la mal llamada cuarentena" en el AMBA entre el 1 de julio "permitió ralentizar la tasa de duplicación de contagios que en ese momento se producían cada 14 días y hoy ocurre cada 24,7" días. Reveló que en CABA la tasa se ralentizó de 16,4 días a 31,9 la duplicación de contagios y que en el Gran Buenos Aires pasó de 12,2 días a 21,2" la duplicación.

"Pudimos corregir estas cosas pero eso no quiere decir hayamos superado el problema, estamos muy lejos de superarlo", advirtió.

El pico fue en junio

En ese marco, el Presidente dijo que en junio "alcanzamos el pico los dos días que más muertes se han registrado, fue cuando se produjeron 54 muertes, y dijo que después de esos dos días, "efectivamente empieza un descenso que nos da cierto ánimo en pensar que los fallecidos tendrán que bajar como baja claramente la letalidad, que es la cantidad de muertes en relación de contagios".

También resaltó que "la ocupación de camas creció del 56 al 64% en AMBA pero si no hubiéramos trabajado para incrementar el número de camas hoy tendríamos ocupado el 72% de las camas de terapia intensiva y más cerca de la saturación".

"El aislamiento es lo que nos permite todavía no caer en el riesgo del País Vasco de tener elegir quien vive y quien muere", dijo y propuso "pensar en la nueva normalidad paulatinamente" porque "lejos estamos de ganar la batalla".

Por eso, dijo "el esfuerzo no fue en vano" y anunció que "en el tiempo que viene entre el 18 de julio y el 2 de agosto vamos a ir tratando de volver a la vida habitual en este nuevo mundo, que nos exige cuidados diferentes vamos a ir escalonadamente, lo van a decir los gobernadores".

Desde el Gobierno nacional, aclaró "vamos a seguir trabajando en fortalecer el sistema de salud, la investigación científica para conseguir la vacuna e insumos que hacen falta" y "ayudando a todos los trabajadores, comerciantes los que están sin trabajo no vamos a abandonarlos en este tiempo".

Finalmente, antes de responder las 4 únicas preguntas de los periodistas permitidas en la extensa conferencia, llamó a los mayores de 60 años y grupos de riesgo a seguir cuidándose y quedarse en casa y sigan lo más aislados que puedan porque el virus está circulando por las calles" y "no subestimar los síntomas porque el 97% de los casos terminan siendo coronavirus".

Después del discurso del Presidente, detallaron los nuevos protocolos el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, Axel Kicillof, Arabela Fernández, Gerardo Morales y Jorge Capitanich en sus respectivas provincias.