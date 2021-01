Alberto promulgó la nueva Ley de Movilidad Jubilatoria: "Ningún jubilado está muy bien con los ingresos que tiene, pero estará un poco mejor"

Alberto Fernández en Chapadmalal (Fuente: Captura de pantalla)

En su primera aparición pública del año, Alberto Fernández encabezó el lanzamiento del Operativo Verano Anses y anunció la promulgación de la nueva Ley de Movilidad Jubilatoria. "Ningún jubilado está muy bien con los ingresos que tiene, pero estará un poco mejor", dijo el Presidente.

En Chapadmalal y acompañado por el gobernador bonaerense Axel Kicillof y la titular de la Anses, Fernanda Raverta, el Jefe de Estado encabezó su primer acto público de 2021 con un anuncio dirigido hacia los jubilados.

"Estoy contento de empezar el año y que el decreto 1 sea para los jubilados. Cuando asumí en diciembre de 2019 les dije a todos que yo tenía como prioridad prestarle atención a los que más necesitaban. Primero los últimos", comenzó el Presidente.

En ese sentido, señaló: "Terminé el año 2020 con la tranquilidad de que mi palabra la he cumplido. Cuando dije que los jubilados no iban a perder más contra la inflación, lo he cumplido".

"Para nuestro Gobierno lo más importante es redistribuir el ingreso de manera más equitativa, sin agredir a nadie, para bien de todos", continuó Alberto y agregó: "La construcción de este país depende exclusivamente de nosotros y como es nuestro turno de gobernar, vamos a empezar a cambiar el país".

En ese tono, se refirió a la movilidad jubilatoria aprobada el pasado martes con 132 votos a favor y 119 en contra y destacó que esta es la "mejor fórmula para los jubilados", ya que este índice "hizo crecer 20% los ingresos" de los adultos mayores.

"La fórmula jubilatoria (aprobada en el gobierno de Mauricio Macri) sirvió en su momento para sacarle plata a los jubilados y después nadie la podía cumplir. No creemos que ningún jubilado esté muy bien con los ingresos que tienen", afirmó Fernández y señaló que el índice, que combina un 50% de recaudación de la Anses y un 50% de variación salarial, les permitirá estar "un poco mejor".

Para finalizar, el Presidente se mostró preocupado por el aumento de los contagios de Covid y hizo un llamado a la "reflexión a todos, para que tengamos presente que la pandemia no se terminó".

"Hay un relajamiento, todos nos distendemos, pero los casos crecen de manera más que preocupante. Los que más se descuidan son los jóvenes, por eso quiero llamar a la reflexión a todos: que todos tengamos presente que la pandemia no se terminó", concluyó Fernández.