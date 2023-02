Alberto se resiste a discutir el rumbo político con los K y Patricia Bullrich le dio una fuerte señal a Macri y Larreta

La mesa sería convocada el sábado próximo o el 24 de febrero en la sede nacional del Partido Justicialista, en Matheu 130. “Alberto solo quiere discutir la estrategia electoral. La Cámpora quiere discutir el rumbo para captar votantes en las PASO de agosto”, dijo a A24.com una alta fuente oficial.

En las filas de la oposición, también se movió el tablero político. La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, resolvió incorporar a Hernán Lombardi como jefe de campaña electoral, una propuesta del ex presidente Mauricio Macri y líder del PRO. Una señal de sintonía perfecta entre ambos.

La designación de Lombardi, y la pelea del PRO y la UCR en Mendoza

“Por ahora no lo quieren comunicar oficialmente, pero ya está resuelto. Lombardi será el jefe de campaña”, confió a A24.com una alta fuente del PRO, que no es bullrichista.

También, toda la cúpula de Juntos por el Cambio, incluidos Bullrich y el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, se reunieron este lunes en La Escondida de Palermo y conformaron la “mesa política” del frente opositor. El dato más significativo es la fuerte crítica al plan económico del ministro de Economía, Sergio Massa, y la pelea entre Patricia Bullrich y Rodríguez Larreta por un conflicto desatado en Mendoza por aliados de ambos.

El diputado Omar De Marchi, del PRO mendocino, larretista, amaga con romper Juntos por el Cambio en esa provincia por sus peleas con el gobernador radical Rodolfo Suarez y el senador de la UCR Alfredo Cornejo, aliados de Patricia Bullrich. La postura unánime de la mesa nacional de Juntos por el Cambio fue llamar al orden a De Marchi en Mendoza para que permanezca en la alianza opositora en tensa discusión.

Estuvieron todos menos Macri en la mesa de Juntos por el Cambio

pro en palermo.jpeg La mesa nacional de Juntos por el Cambio

Mauricio Macri estuvo ausente en La Escondida, pero participaron Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, Gerardo Morales, presidente de la UCR, Maximiliano Ferraro, titular de la Coalición Cívica, y Miguel Angel Pichetto, del Peronismo Republicano. También estuvieron María Eugenia Vidal, Rodolfo Suárez, el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdes, y los jefes de bloques de diputados nacionales Cristian Ritondo, de PRO, Marío Negri, de la UCR, que cumplía años y se retiró antes, y Juan Manuel López, de la Coalición.

Además, asistieron los jefes de bloques de senadores nacionales Humberto Schiavoni (PRO), Luis Naidenoff (UCR) y el diputado nacional Ricardo López Murphy como líder de Republicanos Unidos y el legislador porteño Sergio Abrevaya como presidente del GEN.

El comunicado de Juntos por el Cambio buscó poner el centro del conflicto en el Gobierno y no en la vida interna. “Están dejando una situación peor que la de 2015 y una bomba armada para el pueblo argentino”, se tituló el texto.

Lombardi, el mensaje de sintonía de Bullrich y Macri

En medio de ese mensaje público, la discusión interna también pasó en las filas del PRO en las últimas horas por la designación de Lombardi como jefe de campaña de Patricia Bullrich, precandidata a presidenta para las PASO de agosto.

Había sido una propuesta de Macri, que confía en Lombardi, y que también había logrado designar a los jefes de campaña de Jorge Macri, (Fernando De Andreis), y de María Eugenia Vidal (Darío Nieto). Jorge Macri será candidato a jefe de gobierno porteño y Vidal mantiene su precandidatura presidencial ahora improbable.

En el PRO se interpretó la designación de Lombardi, que por ahora no confirman ni desmienten oficialmente, como otra señal de acercamiento entre Macri y Patricia Bullrich. Existe un discurso “halcón” que los une frente a las "palomas", además de la última visita de Bullrich a Macri en su casa de Cumelén.

“Lombardi será el jefe de campaña por más que no lo quieren confirmar en el entorno de Bullrich. No fue en cualquier momento, sino después de la foto de Cumelén”, señalan en las filas del PRO. También señalan que es otra señal de que Macri no será candidato presidencial.

Además, Macri tiene previsto un viaje a Italia el 28 de febrero, lo cual lo sacaría por un tiempo de la coyuntura nacional, así como se ausentó en Qatar y en Cumelén. El “operativo Lombardi” estaba conversado desde diciembre.

Inminente comunicado del PRO para ordenar a De Marchi en Mendoza

En el PRO aseguraron que lo más importante políticamente en la mesa de Juntos por el Cambio fue “la llamada al orden a De Marchi, del PRO mendocino, que quiere romper Juntos por el Cambio en Mendoza y no se puede permitir”.

Señalan que el 15 de febrero la conducción nacional de PRO encabezada por Patricia Bullrich va a sacar un comunicado y marcará la postura oficial: mantenerse en Juntos por el Cambio. Una alta fuente de la UCR confirmó que el eje del conflicto fue “disciplinar los distritos, que si no se ajustan a lo que resuelve la mesa nacional se intervendrán”.

Otra fuente del radicalismo confirmó que Rodolfo Suárez llevó la queja por Mendoza sobre los amagues de De Marchi de romper la alianza que gobierna la provincia y hubo reclamos a Rodríguez Larreta a los que Patricia Bullrich respondió con un compromiso de solucionarlo.

Ahora, la oposición critica la deuda tomada por Alberto Fernández

Fuera de lo partidario, todos los actores opositores hablaron de economía, que fue el eje central del comunicado oficial y también la discusión sobre la necesidad de acelerar la conformación de un programa de gobierno entre las distintas fundaciones del PRO, la UCR, la Coalición Cívica y el Peronismo Republicano.

“La situación será mucho peor de la recibida en el 2015. Además, la conducción nacional se expresó en contra de la utilización de instrumentos financieros en pesos, ajustados en dólares con tasas de interés imposibles de pagar, o en dólares a tasas usurarias”, dice el comunicado.

“Con esto, el Gobierno Nacional no hace más que especular con dejar una bomba de tiempo al próximo Gobierno”, agregó. “A pesar de la negación del Gobierno, esto ha puesto al país ante un delicado escenario de fragilidad financiera que eleva el riesgo de una salida caótica”, señala.

También se definió que habrá una mesa ejecutiva política para resolver elecciones desdobladas en las provincias que adelanten sus comicios. “Fue una reunión de análisis de la situación política y económica. Lo importante fue la reunión y la participación de todos”, dijo un senador nacional del PRO.

La meta de inflación de abril al 3% aparece lejana

Mientras tanto, el Gobierno sigue embarcado en el debate por la inflación, la que si no logra controlar le complicará una elección ya de por sí cruzada por los conflictos. El dato del índice de precios del Indec de enero se conocerá el 14 de febrero y rondará el 5,5%, porque en la última semana de enero se dispararon precios de alimentos y de la carne.

Además, en febrero aumentarán el gas, la electricidad, las prepagas y los artículos para la educación. Esta aceleración puede afectar al IPC de febrero y marzo y complicaría la meta de Massa de alcanzar un 3% en abril.

En este contexto, el Presidente anunció que convocará a una mesa electoral conformada por el albertismo, el kirchnerismo y el massismo, más los gobernadores, intendentes, la CGT y los movimientos sociales. No se definió aún si se reunirá el sábado próximo o el 24 de febrero, cuando se conmemora la primera victoria de Juan Domingo Perón en 1946.

Nuevamente, los mensajes entre el kirchnerismo y el Presidente

La mesa servirá para confirmar si habrá uno o más candidatos a presidente. Por ahora se anotan el propio Alberto Fernández, posiblemente Wado de Pedro, el jefe de gabinete Juan Manzur, el embajador en Brasil Daniel Scioli, y está por verse Sergio Massa, que lo niega entre rumores.

Lo cierto es que el Presidente señaló que quiere una PASO competitiva en el Frente de Todos para poder postularse él mismo, contra la voluntad de Cristina Kirchner. El kirchnerismo asegura que en la mesa electoral debe discutirse el rumbo general del Gobierno. “Primero las reglas electorales, los candidatos, etcétera. Luego sí las políticas. Hay mucha expectativa sobre cuál va a ser la estrategia que propone Alberto al Frente de Todos”, dicen en el entorno de Wado de Pedro.

“Además de la estrategia electoral y candidaturas creemos necesario discutir las políticas que se desarrollarán para conquistar a la mayoría electoral que acompaña y acompañó a nuestro frente político”, señalan en Interior. Ese seguramente será el próximo debate entre los negociadores del albertismo y el kirchnerismo de la mesa electoral, Wado De Pedro y Juan Manuel Olmos.