Comenzaron las negociaciones secretas entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner para organizar las PASO del Frente de Todos

Según pudo saber A24.com de fuentes oficiales, por ahora los candidatos más instalados del Frente de Todos son el propio Alberto Fernández y Wado de Pedro. Precisamente, los dos protagonizaron en las últimas semanas un cortocircuito por trascendidos sobre recelos mutuos. Cada uno se posicionó como postulante, en los códigos del PJ.

Pero también está en carrera el vicejefe de Gabinete, Juan Manzur, que podría renunciar a su cargo a fines de este mes o a principios de marzo para dedicarse de lleno a la campaña como candidato a vicegobernador de Tucumán. Si le va bien en esa contienda electoral, donde acompañará al gobernador Osvaldo Jaldo a su reelección, podría lanzar su precandidatura presidencial en un esquema de acuerdo de gobernadores del PJ.

“Es una posibilidad, hay que ver cómo le va en Tucumán y todavía no está claro la fecha de su renuncia”, señalan a A24.com en las inmediaciones de Manzur.

alberto-fernandez-y-eduardo-wado-de-pedro-.jpg Alberto Fernández y Wado de Pedro serían los precandidatos del Frente de Todos (Foto: archivo).

Massa se autoexcluyó en una cumbre de intendentes en Merlo

El nombre del ministro de Economía, Sergio Massa, siempre da vueltas, como el del embajador en Brasil, Daniel Scioli, que está interesado en volver a competir. Pero Massa se desembarazó y se autoexcluyó de esa carga por ahora. “No es compatible ser ministro de Economía y ser candidato a presidente”, dijo el martes en la cumbre de intendentes bonaerenses del PJ de Merlo, donde estaban De Pedro, Máximo Kirchner y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

Por ahora, Massa se descartó solo. Si el plan antiinflacionario sale bien, su nombre podría volver a sonar. En esa reunión, el ministro de Economía señaló que se logró un ordenamiento en la economía, una estabilización económica que puso competitiva a la coalición de gobierno. En ese sentido, también habló de una mesa política de coordinación de la provincia de Buenos Aires, antes de que se hablara de una nacional.

Massa señaló que ante la dispersión opositora y una falta de liderazgo único en Juntos por el Cambio, el Frente de Todos tenía que lograr la unidad y una construcción de mayorías para ganar. Y esa unidad debe expresarse en la mesa política. Señaló que cada corriente del oficialismo, aun enfrentadas entre sí, expresa lo que es y pueden sumar a una mayoría.

"Hay que lograr el cierre de las internas políticas y una mesa de coordinación, con un eje en la gestión económica como bandera del frente de Todos, con datos positivos de la economía que cada uno repetirá", señaló una fuente oficial a A24.com. Ese día venía de anunciar las medidas de alivio al campo por la sequía. Massa expresará una visión más cercana a los empresarios, al centro político, al sentido común y a un esquema de acuerdos con el campo

"Hay que lograr confianza en que con el ordenamiento y las tendencias de estabilidad que se van logrando con eje en la gestión, el espacio está muy competitivo", dicen en el oficialismo massista.

Sergio Massa anunció la decisión de recomprar deuda en moneda extranjera con el objetivo de estabilizar el perfil de deuda argentino y bajar el riesgo país. Foto Ministerio de Economía..jfif "No es compatible ser ministro de Economía y ser candidato a presidente”, dijo Massa en la cumbre del martes en Merlo (Foto: archivo).

Macri dio señales de que no competirá por la presidencia en 2023

Del lado de la oposición, en Juntos por el Cambio, el expresidente Mauricio Macri les dio señales a Patricia Bullrich y a Horacio Rodríguez Larreta de que no competirá por la candidatura presidencial en las PASO de agosto próximo. La presidenta del PRO y el jefe de gobierno porteño se llevaron fotos familiares, con novias y cónyuges, y un ambiente de intimidad para sostener la confianza de la unidad en el PRO.

Macri también tuvo reuniones a solas con Patricia Bullrich y con Rodríguez Larreta, por fuera de las tertulias con sus parejas, en las que se habló de la vida, el mundo y las familias de cada uno, sin entrar de lleno en la política. Fuentes del larretismo y del bullrichismo aseguraron que ambos líderes se fueron con la sensación de que Macri no será candidato y de que alentará la competencia entre ambos porque tiene amigos en las dos orillas.

Una vez que haya un ganador en el PRO, y en Juntos por el Cambio, Macri respaldará la candidatura del vencedor y se posicionará como un líder inevitable con fuerte representación simbólica y con posible protagonismo a nivel internacional en el diálogo con líderes de otros países, más allá de si ocupa o no algún cargo.

Fn1-Y4vXwAILJH_.jpg Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta se reunieron en clave electoral en Villa la Angostura (Foto: archivo).

Alberto Fernández y Wado De Pedro, los dos posicionados para las PASO

Alberto Fernández definirá en mayo si será candidato, pero por ahora quiere estar presente entre los presidenciables. De Pedro considera que el apoyo de Cristina Kirchner le garantizaría una masa crítica para ganar las primarias del Frente de Todos. Pero Cristina Kirchner no quiere que el Presidente se presente. De todos modos, el escenario hoy sería el de una PASO competitiva de dos o más candidatos en el oficialismo.

La portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, anunció ayer que el Presidente aceptó la conformación de una “mesa electoral” en el Frente de Todos por fuera de las internas y descalificaciones despiadadas y de las operaciones de prensa. Se refería a las críticas de Wado de Pedro, que trascendieron off the record (“Alberto no tiene códigos”) por no haber sido invitado a una reunión con el presidente del Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, y a las del “Cuervo” Larroque, que dijo en público que el Presidente es “irresponsable e ingrato”.

Sobre esa mesa comenzaron a conversar en secreto el propio Wado De Pedro y Olmos, en representación de cada parte, incluso antes del anuncio de Cerruti. Esa mesa electoral deberá definir, en primer lugar, si debe haber competencia o no en las PASO del Frente de Todos o si postulará a un candidato único con el apoyo de todos. En segundo lugar, definirá el nombre del o los candidatos, así como las reglas de juego y si los ministros interesados deben o no renunciar para competir y cuánto tiempo antes de las primarias.

¿Quién conformará la mesa electoral del Frente de Todos?

En principio la integrarán el Presidente, o un representante suyo; Cristina Kirchner, o un delegado; Sergio Massa; Olmos, Wado de Pedro, Manzur, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; Maximo Kirchner y una representación de gobernadores del interior. También podría haber representantes de la CGT y de los movimientos sociales, como el Movimiento Evita.

También se habla de la posibilidad de convocar, para el 24 de febrero próximo, a una reunión del Consejo Nacional del Partido Justicialista, donde participan todos los gobernadores y máximos dirigentes del peronismo, incluido Alberto Fernández, que es el presidente del PJ. La fecha es emblemática porque el 24 de febrero de 1946 fue el primer triunfo electoral de Juan Domingo Perón como presidente.

La mesa electoral fue un viejo reclamo de Cristina Kirchner que comenzó a ser esbozado en diciembre último por De Pedro, Máximo Kirchner y por Sergio Massa, en una seguidilla de reportajes a El Destape. En principio, Alberto Fernández se resistía a armar esa mesa porque entendía que era para “bajarle el precio” como Presidente. Pero al no existir diálogo entre Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Massa, el Presidente terminó por aceptar la conformación de una mesa para poder legitimar su candidatura.

Además, siendo el propio Presidente quien la convocará puede generar un escenario de discusión más propicio para él mismo. “Cristina había pedido que estén allí todos los sectores, pero Alberto pensaba que era en contra de él, erróneamente”, dijo un funcionario que responde al albertismo.

“Tienen que estar todos representados, incluso la CGT y el Movimiento Evita. Con ese escenario, al convocarlo el propio Presidente, la mesa electoral puede ser un lugar más amigable. Sería un error no convocarla”, razonó.