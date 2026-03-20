Alcoholemia extrema: dos casos récord en Buenos Aires y un tercero que dijo haber tomado "una copa"

Desde el organismo advirtieron que “las imágenes reflejan escenas de conducción completamente incompatibles con la seguridad vial”, y remarcaron el riesgo inmediato que implicaban estas conductas para el resto de los usuarios de la vía pública.

En todos los procedimientos, los agentes retuvieron las licencias de conducir y prohibieron que los involucrados continuaran manejando. Además, enfrentarán multas que pueden alcanzar los 1.800.000 pesos y sanciones de inhabilitación según determine la Justicia.

Controles y cifras del verano

La ANSV intensificó los operativos durante la temporada estival, con presencia en rutas, autopistas y accesos a los principales destinos turísticos. Entre enero y febrero, el organismo fiscalizó más de 1.013.000 vehículos en todo el país.

Como resultado de esos controles, se labraron 23.527 infracciones. De ese total, 3.672 correspondieron a conductores con alcoholemia positiva. También se detectaron 4.879 faltas de Revisión Técnica Obligatoria, 2.668 personas sin cinturón de seguridad, 2.662 casos de falta de documentación, 1.034 vehículos sin seguro y 1.075 patentes ausentes o adulteradas.

En ese mismo período, se retuvieron 6.421 licencias de conducir y 1.605 vehículos, en el marco de los operativos destinados a prevenir siniestros viales y reforzar el cumplimiento de la normativa vigente.

Un antecedente reciente

Días atrás, un conductor fue detenido en la Ruta Provincial 11, a la altura del kilómetro 529, tras ser detectado circulando en zigzag y poniendo en riesgo a otros automovilistas. El procedimiento fue realizado por agentes del Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires.

Al descender del vehículo, el hombre evidenció dificultades para hablar y mantenerse en pie. El test de alcoholemia confirmó la sospecha: 2,26 gramos de alcohol por litro de sangre.

Durante el operativo, el conductor respondió con dificultad a las preguntas de los agentes. Ante la consulta sobre si había consumido alcohol, contestó: “De todo”. Tras el resultado, se le retuvo la licencia y quedó a disposición del juzgado correspondiente, a la espera de que una persona autorizada retirara el vehículo.