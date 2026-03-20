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Alcoholemia extrema: dos casos récord en Buenos Aires y un tercero que dijo haber tomado "una copa"

La Agencia Nacional de Seguridad Vial detectó niveles extremos en operativos en rutas bonaerenses, con conductores que superaron el límite del alcoholímetro.

Alcoholemia extrema: dos casos récord en Buenos Aires y un tercero que dijo haber tomado una copa

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) detectó en los últimos días tres casos de alcoholemia positiva con niveles extremos durante operativos realizados en la provincia de Buenos Aires. Dos de los conductores superaron el límite máximo de medición de los alcoholímetros, mientras que un tercero registró 2,14 gramos de alcohol por litro de sangre. En todos los episodios, los infractores fueron retirados de circulación de manera inmediata.

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Inhabilitaron a los dos conductores luego de dar positivo en el test de alcoholemia. 

Uno de los casos ocurrió en la autopista Riccheri. Allí, un conductor negó haber ingerido alcohol, pero el test arrojó un resultado que excedía los 3,0 g/l, el tope que pueden medir los dispositivos. La cifra superaba ampliamente cualquier parámetro permitido y encendió las alarmas de los agentes.

Otro episodio similar se registró en Bahía Blanca, sobre la Ruta Nacional 229, a la altura del kilómetro 19. El control se activó tras denuncias de automovilistas que alertaron sobre una camioneta que circulaba en zigzag y realizaba maniobras peligrosas. Al interceptarla, el conductor también superó el límite del alcoholímetro.

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El tercer caso se detectó en la Ruta Nacional 9. Allí, el automovilista intentó restarle importancia a la situación al asegurar que solo había tomado “una copa” en la casa de un amigo. Sin embargo, el resultado fue contundente: 2,14 g/l de alcohol en sangre.

Desde el organismo advirtieron que “las imágenes reflejan escenas de conducción completamente incompatibles con la seguridad vial”, y remarcaron el riesgo inmediato que implicaban estas conductas para el resto de los usuarios de la vía pública.

En todos los procedimientos, los agentes retuvieron las licencias de conducir y prohibieron que los involucrados continuaran manejando. Además, enfrentarán multas que pueden alcanzar los 1.800.000 pesos y sanciones de inhabilitación según determine la Justicia.

Controles y cifras del verano

La ANSV intensificó los operativos durante la temporada estival, con presencia en rutas, autopistas y accesos a los principales destinos turísticos. Entre enero y febrero, el organismo fiscalizó más de 1.013.000 vehículos en todo el país.

Como resultado de esos controles, se labraron 23.527 infracciones. De ese total, 3.672 correspondieron a conductores con alcoholemia positiva. También se detectaron 4.879 faltas de Revisión Técnica Obligatoria, 2.668 personas sin cinturón de seguridad, 2.662 casos de falta de documentación, 1.034 vehículos sin seguro y 1.075 patentes ausentes o adulteradas.

En ese mismo período, se retuvieron 6.421 licencias de conducir y 1.605 vehículos, en el marco de los operativos destinados a prevenir siniestros viales y reforzar el cumplimiento de la normativa vigente.

Un antecedente reciente

Días atrás, un conductor fue detenido en la Ruta Provincial 11, a la altura del kilómetro 529, tras ser detectado circulando en zigzag y poniendo en riesgo a otros automovilistas. El procedimiento fue realizado por agentes del Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires.

Al descender del vehículo, el hombre evidenció dificultades para hablar y mantenerse en pie. El test de alcoholemia confirmó la sospecha: 2,26 gramos de alcohol por litro de sangre.

Durante el operativo, el conductor respondió con dificultad a las preguntas de los agentes. Ante la consulta sobre si había consumido alcohol, contestó: “De todo”. Tras el resultado, se le retuvo la licencia y quedó a disposición del juzgado correspondiente, a la espera de que una persona autorizada retirara el vehículo.

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