Las fotos del choque que comprometen a Ernestina Pais tras negarse al test de alcoholemia

Ernestina Pais volvió a ser noticia por un accidente vial el martes 3 de marzo tras chocar con su vehículo en Avenida del Libertador al 600 en el partido de Vicente López.
Ver las ultimas noticias en a24.com
Se conocieron imágenes de lo que fue el accidente vial protagonizado por la conductora televisiva Ernestina Pais y que trajo versiones cruzadas.
Ernestina Pais volvió a ser noticia por un accidente vial el martes 3 de marzo tras chocar con su vehículo en Avenida del Libertador al 600 en el partido de Vicente López.
Si bien se trató de un episodio menor que no registró heridos, las primeras versiones indicaban que la conductora televisiva se quiso retirar del lugar en medio de una discusión con los efectivos policiales y que se habría negado a realizar el test de alcoholemia de rigor que se pide por parte de los agentes de tránsito en estos casos. Al no hacerse el control, el resultado en estos casos es considerado como positivo.
El choque involucró a dos vehículos: un auto marca Honda, conducido por Ernestina País, y otro Alfa Romeo en el que viajaba otra mujer.
Lo cierto es que en el programa Puro Show Noche (El Trece) mostraron las imágenes de Ernestina Pais en el lugar del accidente, por el que fue labrada el acta de infracción y el rodado fue llevado a un playón municipal.
En las imágenes que se conocieron se pueden ver las marcas que quedaron en ambos autos y también en una de ellas a la conductora acompañada de otra mujer en el exterior del rodado.
En medio del impacto que causó la noticia, ya que Pais protagonizó varios accidentes de tránsito menores en los últimos años, Luis Bremer se contactó con la conductora quien dio una particular versión de lo sucedido.
El periodista de A la Tarde (América Tv) le consultó qué había pasado y cómo se encontraba, a lo que Ernestina Pais comentó: "Estoy en casa. Ya 'chocar'. Estoy en casa, ni idea. Beso".
Gianluca Chaet habló en el programa A la Tarde (América Tv) y explicó que efectivos policiales le pidieron tanto a él como a otra persona que salieran de testigos del choque que estaba involucrada Ernestina Pais, dando detalles de la reacción de la conductora en ese momento.
"Yo no vi a Ernestina manejando. Me tomaron como testigo junto a otra persona que estaba por la zona. Ella estaba después de un posible accidente contra un Alfa Romeo, estaba en un presunto estado de alcoholemia y nos llamaron de testigo porque justamente estaban teniendo problemas con ella ya que se quería ir del lugar", relató.
Y en ese sentido explicó: "No sé cómo habría sido el accidente. Vi que se negó a hacerse el test de alcoholemia. Lo que escuché fue que no podía hacérselo porque tenía problemas con un medicamento".
"El accidente yo no lo vi. Presencié a las personas pasándose los datos, a la policía sacando fotos de los autos y aguardando que llegaran los agentes de tránsito para hacer el control pertinente", comentó el hombre.
Respecto al estado anímico de la conductora, el testigo comentó que "estaba angustiada, nerviosa. No tuve contacto con ella, fue más con la policía y la persona del Alfa Romeo. Parece que le retuvieron el auto. Después que me retiré de firmar el acta, dijeron que se lo iban a retener".