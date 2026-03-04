Las fotos del choque que comprometen a Ernestina Pais tras negarse al test de alcoholemia

En las imágenes que se conocieron se pueden ver las marcas que quedaron en ambos autos y también en una de ellas a la conductora acompañada de otra mujer en el exterior del rodado.

En medio del impacto que causó la noticia, ya que Pais protagonizó varios accidentes de tránsito menores en los últimos años, Luis Bremer se contactó con la conductora quien dio una particular versión de lo sucedido.

El periodista de A la Tarde (América Tv) le consultó qué había pasado y cómo se encontraba, a lo que Ernestina Pais comentó: "Estoy en casa. Ya 'chocar'. Estoy en casa, ni idea. Beso".

ernestina pais fotos choque auto

La palabra de un testigo clave del accidente de Ernestina Pais

Gianluca Chaet habló en el programa A la Tarde (América Tv) y explicó que efectivos policiales le pidieron tanto a él como a otra persona que salieran de testigos del choque que estaba involucrada Ernestina Pais, dando detalles de la reacción de la conductora en ese momento.

"Yo no vi a Ernestina manejando. Me tomaron como testigo junto a otra persona que estaba por la zona. Ella estaba después de un posible accidente contra un Alfa Romeo, estaba en un presunto estado de alcoholemia y nos llamaron de testigo porque justamente estaban teniendo problemas con ella ya que se quería ir del lugar", relató.

Y en ese sentido explicó: "No sé cómo habría sido el accidente. Vi que se negó a hacerse el test de alcoholemia. Lo que escuché fue que no podía hacérselo porque tenía problemas con un medicamento".

"El accidente yo no lo vi. Presencié a las personas pasándose los datos, a la policía sacando fotos de los autos y aguardando que llegaran los agentes de tránsito para hacer el control pertinente", comentó el hombre.

Respecto al estado anímico de la conductora, el testigo comentó que "estaba angustiada, nerviosa. No tuve contacto con ella, fue más con la policía y la persona del Alfa Romeo. Parece que le retuvieron el auto. Después que me retiré de firmar el acta, dijeron que se lo iban a retener".