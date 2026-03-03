Ernestina Pais chocó con su auto, se negó al test de alcoholemia y terminó a los gritos con la policía

Además, sumó acerca del supuesto rechazo al test de alcoholemia por parte de la periodista: "No sé cómo habría sido el accidente. Vi que se negó a hacerse el test de alcoholemia. Lo que escuché fue que no podía hacérselo porque tenía problemas con un medicamento".

"No había ningún control. La persona que manejaba el Alfa Romeo, que habría recibido el impacto, llamó a la policía porque Ernestina tenía olor a alcohol, según lo que dijo ella.El accidente yo no lo vi.Presencié a las personas pasándose los datos, a la policía sacando fotos de los autos y aguardando que llegaran los agentes de tránsito para hacer el control pertinente", detalló el periodista sobre el confuso conflicto vial.

Sobre cómo se encontraba, Gianluca dejó en claro que "estaba angustiada, nerviosa. No tuve contacto con ella, fue más con la policía y la persona del Alfa Romeo".

"Parece que le retuvieron el auto. Después que me retiré de firmar el acta, dijeron que se lo iban a retener", concluyó sobre el desenlace.

Qué había dicho Ernestina Pais sobre su problema de adicciones

En una extensa charla en El Ejército de la Mañana, el ciclo que se emite por Bondi Live, Ernestina Pais abrió su corazón y habló sin filtros sobre su lucha contra el alcohol. La conductora recordó su paso por un centro de rehabilitación y subrayó lo determinante que fue que su familia judicializara la situación para poder ayudarla a tiempo.

Visiblemente conmovida, relató cómo fue convivir con la adicción durante años: "Bebía llorando. Arranca desde que soy chica, desde las herramientas emocionales que no tuve para poder enfrentar mi dolor".

Luego profundizó sobre el trasfondo emocional del consumo problemático: "¿Qué es lo que tiene un adicto? La imposibilidad de transitar la frustración. O sea, la frutración lo supera porque no tenés herramientas, entonces yo creo que mis herramientas ya escaseaban a nivel de poder enfrentar el dolor desde chica".

Durante la entrevista también explicó cómo fue el tratamiento que realizó, que se extendió por seis meses, y la importancia del abordaje profesional en ese proceso. " Un gran lugar donde estuve en la internación donde yo tenía terapias indivuales, grupales y vinculares. Y en las vinculares yo empecé a desandar un montón de cosas que yo no sabía que estaban ahí", detalló.

"La única vez que sentí que podía tener algo de vergüenza era por mi hijo porque tener una mamá internada me parecía que era un montón. También supe en ese momento gracias a los terapeutas que yo le pude enseñar que del piso se sale", compartió uno de los aspectos más sensibles de su recuperación: el impacto en su hijo.

Tras su testimonio, el panelista Fefe Bongiorno le dedicó unas palabras de apoyo y destacó la enseñanza que esa experiencia puede dejarle a su hijo: "Te puedo asegurar que él (por el hijo de Ernestina) lo recibe de una manera totalemente opuesta y que es una lección de vida que le va a quedar para siempre".