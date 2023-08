Alejandro Kim, el precandidato hijo de coreanos y peronista que desafía el modelo del PRO en CABA

También es peronista. Va como segundo precandidato a legislador porteño en la lista que encabeza el exsecretario de Comercio Guillermo Moreno (Principios y Valores), a quien conoce hace varios años a través de un amigo en común. Él lo convocó y Kim decidió acompañarlo.

Kim empezó su militancia en el peronismo hace más de 20 años. "Es un sentimiento de pertenencia, me sentí recontra identificado desde el principio, por lo que pregona, por las luchas y las conquistas", explica el precandidato en diálogo con A24.com.

También tuvo desde muy joven un comercio de ropa en Flores, sobre la Avenida Avellaneda, donde le tocó "vivir un montón de situaciones complicadas que viven día a día los comerciantes" y surfeó la crisis del 2001.

Según contó a este medio, en esa época de incertidumbre recibió propuestas de trabajo en el exterior, pero como lo hizo su familia en la década del 70, Kim eligió la Argentina. "Se me cruzó de todo por la cabeza, pero no me hallo en otro país que no sea el nuestro. Disfruto de mis amigos, me gusta el barrio, este es mi lugar", asegura.

Su vida pública y su participación en la política

En 2010, Kim empezó a trabajar como asesor legal en la Cámara de Empresarios Coreanos en la Argentina (CAEMCA) y en la Asociación Coreana en la Argentina. En 2012 fue nombrado vicepresidente de la CAEMCA, cargo que desempeñó hasta 2019.

En ese trayecto, se empapó de las problemáticas de su colectividad y logró que en la Ciudad de Buenos Aires se pudiera rendir en coreano el examen para obtener la licencia de conducir, y en otra gestión facilitó la tramitación gratuita de los documentos de identidad para más de 3 mil coreanos.

Ahora, como aspirante a la Legislatura y en plena campaña, Kim promete que si resulta electo impulsará que "todo trámite que realices en la Ciudad no pueda demorar más de 6 meses" y que "si montás un emprendimiento, un local, tengas una exención de 6 meses o un año de Ingresos Brutos o del ABL".

También saca pecho como integrante de la única lista estrictamente peronista en el territorio porteño, en contraposición a la de Unión por la Patria que encabeza Leandro Santoro, de origen radical. "Nos presentamos para que los compañeros no tengan que taparse la nariz para votar", dice Kim entre risas.

Las críticas al modelo PRO en la Ciudad de Buenos Aires

Por otra parte, Kim confronta con la gestión de Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires, a la vez que rechaza los discursos despectivos de los inmigrantes y extranjeros que han expresado públicamente algunos referentes de Juntos por el Cambio.

"Los vienen castigando y denigrando constantemente, y se acuerdan de los extranjeros en campaña solamente. En cada elección venían a pedirnos apoyo, y después no te atendían el teléfono", reprocha en nombre de la colectividad coreana.

Frente a eso, Kim levanta la bandera de los bolivianos, los paraguayos y los chinos, y sostiene que esa pluralidad de culturas e identidades "es lo que nos enriquece". "Llegó el momento de los migrantes", propone en un spot de campaña.

Asimismo, propone un curioso ejercicio para los porteños, que salgan a las puertas de sus casas y chequeen de qué color es el contenedor de la basura. "Si son grises, sos ciudadano de primera, y si son negros, sos de segunda", sostiene.

"La solución está en Argentina, no en el exterior"

El precandidato a legislador también se opone al discurso de que "la salida es Ezeiza", en alusión a que el país no tiene arreglo y lo mejor es irse a probar suerte al exterior.

"Veo que muchos jóvenes tienen ese pensamiento... mirá, lo que no podés resolver acá, no vas a resolverlo afuera. La salida no es Ezeiza, la salida es acá, en tu casa, en tu país. La solución está acá", dice con orgullo.