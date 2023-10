Alfredo Casero se enojó con Juntos por el Cambio: "La traición a la Patria la van a hacer ustedes"

Lo hizo a los gritos a través de una trasmisión en vivo realizada en sus redes, donde apuntó contra los principales referentes y les pidió que piensen en su electorado si no quieren perderlo.

Sobre las peleas desatadas en las últimas horas destacó: “Todas las idioteces de Juntos por el Cambio, todas las imbecilidades del PRO, todas la rosca al pedo que hicieron María Eugenia Vidal, el pelado inútil ese (en referencia a Larreta) y la gente que hizo daño por todos lados, como Espert tirando mierda. Todo el mundo que hizo mierda, todos, están directamente relacionados al triunfo de Massa”.

Y advirtió: “A ver si me explico mejor: si ustedes pelotudean esta vuelta y no llegan a un acuerdo rápido, van a tener el enojo de la gente”.

Sobre la elección del 19 de noviembre, Casero adelantó que votará por el líder de La Libertad Avanza. No obstante, pidió a la dirigencia de JXC que tengan cuidado con los pactos que realizan y recordó las veces que debió elegir en las urnas a candidatos que no eran de su preferencia solo porque habían sido integrados al partido.

Alfredo Casero apuntó contra la oposición

“Nos hicieron votar a la Stolbizer, nos hicieron votar a Manes, nos hicieron votar a un montón de soretes que resultaron cagadores. Así que pónganse las pilas, no boludeen. Y no se crean que son geniales. Bajen un poquito, bajen un poco, porque los que nos tienen que representar es a nosotros”, exclamó el actor al respecto.

En el mismo sentido, les recordó: “Ustedes se están postulando para ser funcionarios, hijos de puta. No nos están postulando para ser reyes. Así que pónganse las pilas y hagan las cosas bien. Nosotros vamos a volver a votar como idiotas. Se los aviso ahora. Ahora se los digo, después va a ser peor. Después, va a ser mucho peor”.

Entonces lanzó una advertencia contra Javier Milei y apuntó contra Patricia Bullrich, a quien le sugirió dar un paso al costado si no está en condiciones de liderar al partido fundado por Mauricio Macri. “Milei no nos cagues eh. No nos vayas a cagar con arreglos con Massa”, le dijo al candidato de LLA.

Continuó sobre la líder del PRO: “Señora, pásese a nafta o ponga adelante a María Eugenia Talarico. Y si no está bien, córrase usted, señora. Córrase. Pero pónganse pilas porque nos van a llevar puestos y créanme, ténganme la seguridad, que la traición a la patria la van a hacer ustedes, porque están traicionando a la gente que los que a la gente que convocaron y le mintieron”.