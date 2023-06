En esa misma línea, el artista explicó que su conflicto no fue con el periodista: "El problema no era con Majul, era con la situación. Vos me llamas a mí para venir a hablar con vos y vos pensás que yo voy a despotricar para vos tener rating, un rating paupérrimo de un punto. Sí, hay periodismo independiente, pero tiene que soportar una presión que tal vez a las personas no le conviene y muchos terminan trabajando en programas como estos (en referencia al ciclo de Majul)".

Embed Alfredo Casero explicó por primera vez la causa de su explosiva reacción con Luis Majul

La reacción de Luis Majul cuando le preguntaron por Alfredo Casero

Tras la consulta de Ángel de Brito, que fueron a buscar al periodista para saber su opinión sobre los dichos del humorista, no lograron que haga declaraciones. En ese marco, Majul se mostró muy incómodo con la presencia del cronista del programa de América TV y aclaró que no iba a hablar sobre Casero. "No te voy a hablar del tema. Respeto tu laburo, pero me voy a mi casa", le dijo periodista al notero de LAM.