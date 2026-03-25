Adorni anunció el envío de un paquete de leyes y anticipó su visita a Diputados junto a Mile

En conferencia de prensa desde la Casa Rosada, Adorni afirmó que, desde el regreso de la democracia, el Estado promovió una “reconstrucción sesgada y revanchista de los setenta, que ha dificultado cerrar la herida nacional que fue ese período de nuestra historia”, y remarcó el compromiso del Gobierno de “reconstruir el instrumento militar y el sistema de defensa nacional”, al tratarse de un tema de “interés nacional y tiene que estar más allá de toda ideología”.

Los pliegos de jueces y fiscales

Senado reformas

Antes de reunirse este miércoles en la Casa rosada con el ministro de justicia, Juan Bautista Mahiques, Adorni confirmó que "el Ministerio de Justicia estará enviando hoy mismo 60 pliegos de jueces, fiscales y defensores oficiales al Senado para su confirmación y seguirá enviando los pliegos que faltan de aquí en adelante".

Según aclaró una alta fuente de la Casa Rosada a A24.com este mismo miércoles, el nuevo ministro de justicia, está revisando junto al equipo de Santiago Caputo y la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal, los pliegos antes de elevarlos para la firma del presidente Javier Milei, quien elegirá entre las ternas de candidatos a jueces y fiscales de cada fuero que le presenten sus equipos.

En el entorno presidencial señalan que empezarán en primer lugar, por los candidatos a jueces y fiscales de tribunales penales, civiles y comerciales, para dejar para lo último los del fuero federal, ya que para la aprobación de este último, el Gobierno considera más complicado conseguir el apoyo de los bloques de la oposición porque necesita contar con los dos tercios del Senado.

"Hoy, 364 de los 1.002 cargos de la justicia federal están vacantes, haciendo funcionar la justicia casi al 60% de capacidad de sus responsabilidades, paralizando una de las funciones básicas del Estado y profundizando la anomia social", señaló Adorni.

El paquete de leyes que enviará Milei esta semana al Congreso

Karina MIlei y Adorni en el congreso.jpg Ley Ómnibus: Karina Milei y Manuel Adorni, presentes en el recinto de Diputados para seguir el debate. (Foto presidencia de Diputados)

En ese marco, el jefe de Gabinete anunció que "el Poder Ejecutivo enviará en los próximos días una decena de leyes al Congreso de la Nación para fortalecer la propiedad privada".

Entre ellas, se incluirán una Ley de Desalojo que facilite una vía sumarísima a los procesos para evacuar a los infractores y restituir los inmuebles al propietario en menos de 5 días; una Ley de Expropiaciones; un nuevo marco normativo a la Ley de Fuegos y modificaciones a la Ley de Tierras Rurales que permitirán “levantar las restricciones de venta a extranjeros”, anticipó Adorni.

También se modificarán las leyes de Discapacidad y Educación Superior, ya que el gobierno consideró que "las aprobadas el año pasado conducen a fundirnos como país y a sumirnos a todos en la pobreza. Vamos a dar los aumentos necesarios pero haciendo el sistema sustentable”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/2036889611624956415&partner=&hide_thread=false Ultimando el envío de la “Ley Hojarasca” y preparando el próximo paquete de desregulación que enviaremos al Congreso de la Nación. Fin. pic.twitter.com/F1hxlsDXi1 — Manuel Adorni (@madorni) March 25, 2026

A su vez, el funcionario insistió en defender el proyecto que impulsa el Gobierno para modificar la Ley de Glaciares, que empezó con fuertes críticas y polémica este miércoles con multitudinarias audiencias públicas con más de 104.000 ciudadanos inscriptos en Diputados, y la vinculó a la necesidad de recibir inversiones en la producción y explotación minera relativizando las protestas de organizaciones y ciudadanos ambientalistas que se oponen a la explotación de recursos naturales como los glaciares y las reservas de agua.

Adorni dijo que el proyecto "le devuelve a las provincias la potestad para determinar a dónde permitir actividad minera y a dónde no”.

Con respecto a la reforma del Código Penal, el Gobierno trabajará con el Congreso en el endurecimiento de penas y la incorporación de nuevos delitos migratorios como las estafas piramidales, viudas negras, entre otros.