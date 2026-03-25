Adorni anunció el envío de un paquete de leyes y anticipó su visita a Diputados junto a Mile
En medio de la crisis por las causas judiciales, Adorni confirmó su doble rol de jefe de Gabinete y vocero del gobierno, al anunciar también el envío de pliegos para jueces vacantes y un nuevo paquete de leyes al Congreso. El 29 de abril presentará su primer informe en Diputados.
Manuel Adorni tras recibir el apoyo de Karina Milei y todo el gobierno, confirmó que presentará su primer informe de gestión el 29 de abril en Diputados. Foto: Archivo.
Con el objetivo de recuperar el control de la agenda política, en medio de la crisis por las causas judiciales que enfrenta Manuel Adorni, el Gobierno confirmó su doble rol de jefe de Gabinete y de vocero del presidente Javier Milei y anunció este miércoles el envío inminente de los pliegos para cubrir cargos vacantes de jueces en todo el país, y el demorado paquete de leyes que incluirá modificaciones al Financiamiento Educativo y a la Discapacidad, como de los proyectos para modificar el Código Penal y los que tienen que ver con la propiedad privada.
En tanto, el jefe de Gabinete confirmó que el 29 de abril presentará su primer informe de gestión ante el Congreso. En esta oportunidad corresponderá a la Cámara de Diputados, y además confirmó que irá a acompañarlo el presidente Javier Milei.
El jefe de Gabinete también anunció, en el marco del 50° Aniversario del Golpe de Estado cívico militar de 1976, que el Poder Ejecutivo "va a destinar el 10% de los ingresos por privatizaciones -de empresas públicas previstas para este año- a la compra de armamento militar" con el objetivo de "rearmar y reforzar el rol de las Fuerzas Armadas".
Adorni reafirmó "la condena del gobierno al golpe de Estado y a la violencia ejercida durante la última dictadura" y sostuvo la necesidad de “pasar de página, contando la historia completa para no repetir las tragedias del pasado”.
En conferencia de prensa desde la Casa Rosada, Adorni afirmó que, desde el regreso de la democracia, el Estado promovió una “reconstrucción sesgada y revanchista de los setenta, que ha dificultado cerrar la herida nacional que fue ese período de nuestra historia”, y remarcó el compromiso del Gobierno de “reconstruir el instrumento militar y el sistema de defensa nacional”, al tratarse de un tema de “interés nacional y tiene que estar más allá de toda ideología”.
Los pliegos de jueces y fiscales
Antes de reunirse este miércoles en la Casa rosada con el ministro de justicia, Juan Bautista Mahiques, Adorni confirmó que "el Ministerio de Justicia estará enviando hoy mismo 60 pliegos de jueces, fiscales y defensores oficiales al Senado para su confirmación y seguirá enviando los pliegos que faltan de aquí en adelante".
Según aclaró una alta fuente de la Casa Rosada a A24.com este mismo miércoles, el nuevo ministro de justicia, está revisando junto al equipo de Santiago Caputo y la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal, los pliegos antes de elevarlos para la firma del presidente Javier Milei, quien elegirá entre las ternas de candidatos a jueces y fiscales de cada fuero que le presenten sus equipos.
"Hoy, 364 de los 1.002 cargos de la justicia federal están vacantes, haciendo funcionar la justicia casi al 60% de capacidad de sus responsabilidades, paralizando una de las funciones básicas del Estado y profundizando la anomia social", señaló Adorni.
El paquete de leyes que enviará Milei esta semana al Congreso
En ese marco, el jefe de Gabinete anunció que "el Poder Ejecutivo enviará en los próximos días una decena de leyes al Congreso de la Nación para fortalecer la propiedad privada".
Entre ellas, se incluirán una Ley de Desalojo que facilite una vía sumarísima a los procesos para evacuar a los infractores y restituir los inmuebles al propietario en menos de 5 días; una Ley de Expropiaciones; un nuevo marco normativo a la Ley de Fuegos y modificaciones a la Ley de Tierras Rurales que permitirán “levantar las restricciones de venta a extranjeros”, anticipó Adorni.
También se modificarán las leyes de Discapacidad y Educación Superior, ya que el gobierno consideró que "las aprobadas el año pasado conducen a fundirnos como país y a sumirnos a todos en la pobreza. Vamos a dar los aumentos necesarios pero haciendo el sistema sustentable”.
A su vez, el funcionario insistió en defender el proyecto que impulsa el Gobierno para modificar la Ley de Glaciares, que empezó con fuertes críticas y polémica este miércoles con multitudinarias audiencias públicas con más de 104.000 ciudadanos inscriptos en Diputados, y la vinculó a la necesidad de recibir inversiones en la producción y explotación minera relativizando las protestas de organizaciones y ciudadanos ambientalistas que se oponen a la explotación de recursos naturales como los glaciares y las reservas de agua.
Adorni dijo que el proyecto "le devuelve a las provincias la potestad para determinar a dónde permitir actividad minera y a dónde no”.
Con respecto a la reforma del Código Penal, el Gobierno trabajará con el Congreso en el endurecimiento de penas y la incorporación de nuevos delitos migratorios como las estafas piramidales, viudas negras, entre otros.