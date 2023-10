De inmediato se puso en marcha el dispositivo protocolar de seguridad para evitar cualquier tipo de consecuencias. Trabaja en el lugar la Policía Federal con el Escuadrón Antibombas, que está ubicado habitualmente en la Casa Rosada de manera permanente.

Sin funcionarios de primer nivel

Al momento de recibirse ese llamado no había funcionarios de primer nivel. El propio presidente, Alberto Fernández no estaba en la Casa Rosada. Ante la poca presencia de personas en la sede del gobierno nacional, el protocolo de seguridad no estimó necesaria proceder a la evacuación del edilicio que sigue siendo revisado por el personal especializado de la Policía Federal Argentina.