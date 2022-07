Aníbal Fernández apuntó contra Espert: "¿Cómo puede legislar semejante bestia?"

anibal.png

El ministro de Seguridad también compartió una captura de la Convención sobre los Derechos del Niño, a la cual Argentina adhiere, que llama a "los Estados Partes" a tomar "todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores o de sus familiares".

En una entrevista con Infobae, el libertario había planteado una propuesta respecto a las asignaciones: pidió limitar la cantidad de hijos que las personas tengan para acceder a ellos.

"Uno no puede darle una AUH por cada hijo: hasta dos hijos te damos AUH, más allá no. No puede ser que uno esté subsidiando el aumento de la pobreza", cuestionó.

el libertario había planteado una propuesta respecto a las asignaciones: pidió limitar la cantidad de hijos que las personas tengan para acceder a ellos.

Consultado sobre cómo será la metodología de la propuesta, profundizó sobre el planteo estigmatizador de los barrios populares y las familias que perciben las asignaciones: "Claro, porque si a cada persona beneficiaria de planes se le subsidia cada hijo que tiene, la persona no va a tener ningún control sobre la natalidad y hay que tener una paternidad responsable".

"Los hijos tienen que ser queridos para que vengan al mundo, porque si vienen al mundo hijos no queridos, esos hijos no queridos no van a recibir el afecto que merecen, van a ser maltratados, probablemente sean violados y estaremos formando en el futuro delincuentes, violadores y asesinos", sentenció Espert.

Además, insistió con la idea de controlar la natalidad en los barrios populares: "Tenemos una población que la mitad es pobre y esa mitad que es pobre crece a una velocidad la población que es infinitamente superior a la población que no es pobre".

Diputados del Frente de todos en contra de "condicionar" los planes sociales

Por su parte, el diputado por el Frente de Todos, Leandro Santoro, señaló a través de la misma red social: "CONTROL de natalidad y LIBERTAD de mercado. Libertad irrestricta para las mercancías y Estatismo ultradirigista para las personas pobres. Total normalidad".

En esa misma línea, el secretario general de la CTA y diputado nacional del FdT, Hugo Yasky, afirmó que "a los que hay que ponerle un límite es a los ignorantes y anti derechos".

"Esta cloaca con una banca en Diputados habla de eliminar un derecho como la AUH y pide control de natalidad. La derecha recalcitrante siempre buscando recortar derechos y cercenar libertades", añadió.

Por su parte, el diputado nacional santafesino por el Partido Socialista Enrique Estévez marcó que "en Argentina no sobra nadie" y "nadie es descartable ni vale más que otro/a".

"El problema en Argentina es la falta de educación, salud y trabajo. La economía debe crecer, pero no achicar o seleccionar la población. Nos quieren sin futuro y resignados. Digamosle NO, hay otro camino", agregó.