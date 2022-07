Horacio Rodríguez Larreta pidió quitarles el manejo de los planes sociales a las organizaciones sociales

"Nosotros tomamos la decisión en febrero de no dar más altas en las inscripciones del Plan Potenciar Trabajo y convertir ese programa en proyectos productivos. Hay decisiones que tomo como ministro, no va a haber más altas del Plan Potenciar Trabajo y decidimos cuidar al beneficiario del plan", enfatizó el titular de Desarrollo Social.

Zabaleta.jpg Juan Zabaleta, ratificó que "no va a haber más altas del Potenciar Trabajo"

En la misma línea, sostuvo que el diálogo con las movilizaciones sociales "nunca se rompió", y cuestionó los cortes de calles como método de protesta: "Siempre reflexiono con ellos de no jorobarle la vida a los argentinos, porque los que van en el Metrobús y los que circulan van a trabajar y a sus casas", reveló Zabaleta.

Previo a una nueva movilización de organizaciones sociales vinculadas a la izquierda, que se concretará este miércoles en el centro porteño, el ex intendente de Hurlingham destacó que por el momento no está previsto ningún encuentro con los referentes de Unidad Piquetera: "Para mañana no han pedido ninguna reunión".

Y agregó: "Siempre que lo pidieron, los recibimos. Me he juntado últimamente más con dirigentes piqueteros que con mi propia familia".

Polo Obrero 1.jpg Zabaleta sostuvo que el diálogo con las movilizaciones sociales "nunca se rompió"

Horacio Rodríguez Larreta pidió quitarles el manejo de los planes a las organizaciones sociales

Por su parte, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, volvió a plantear este martes la necesidad de replantear el sistema de asistencia social y reclamó quitarle el manejo de los planes a las organizaciones sociales, en la previa de una nueva movilización piquetera al centro de la Ciudad de Buenos Aires.

“Esto garantiza transparencia y hace que los intermediarios no obliguen a la gente a ir a las marchas”, aseguró Rodríguez Larreta quien estuvo presente en la apertura de una nueva edición de la Exposición Rural de Palermo.

Rodriguez Larreta 1.jpg Horacio Rodríguez Larreta, volvió a plantear este martes la necesidad de replantear el sistema de asistencia social

El jefe de gobierno porteño lamentó que todavía haya “organizaciones que condicionan a la gente, que los obliguen a la gente a ir a las marchas” y planteó una solución “bien clara”: “Hay que sacar los intermediarios”.

En tal sentido, Rodríguez Larreta recordó que es el Estado el responsable de entregar los beneficios sociales a quién lo necesita y no las organizaciones que “nadie votó”.

Rodríguez Larreta afirmó que quitarle el manejo de los planes a las organizaciones sociales “garantiza transparencia y hace que los intermediarios no obliguen a la gente a hacer marchar”.

“Una de las grandes manera para ir descomprimiendo y reduciendo el impacto de los cortes es que no haya intermediarios y que haya una mayor colaboración del gobierno nacional que asuma su responsabilidad de controlar los ingresos a la Ciudad”, enfatizó.