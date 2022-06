Aníbal Fernández criticó la carta de Matías Kulfas: "No me satisface"

Aníbal Fernández respaldó la decisión de despedir a Matías Kulfas

“No me satisface”, dijo Aníbal Fernández. Y agregó: “No vi la carta de Kulfas, vi el comunicado anterior. De la carta conozco lo que me contaron, no me satisface”, repitió y consideró que el mensaje en off que emitió el ex ministro no tuvo “ninguna ventaja” y dijo no entender por qué se tomó la decisión de publicarlo. Fernández también habló de cuestiones “que tienen que ver con el ego".

alberto-fernandez-echo-matias-kulfas.webp Aníbal Fernández y el ministro saliente Matías Kulfas.

“Si en algún momento fui convocado por el Presidente porque soy de su círculo íntimo, pasan este tipo de cosas, y por cualquier otra razón el Presidente necesita prescindir circunstancialmente de vos, me parece que hay un respeto previo a varios estamentos: la patria, el movimiento y por último a los hombres. Acá estas cosas no suceden y no es saludable. Hay que seguir avanzando, no nos podemos detener en esto”, dijo el ministro de Seguridad a Radio con Vos.

Por último, Fernández dijo que no es amigo de Kulfas. Sin embargo, contó que forjaron una “buena relación” por toda la gestión compartida. “El Presidente toma una decisión de estas características porque no puede dejar que se le escape de la mano una discusión que tiene que ver con consolidar muchas más políticas frentistas, eso conspiraba con ello”, afirmó Aníbal Fernández.

Las frases principales de Matías Kulfas en su carta de renuncia

El ahora ex ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, presentó su renuncia por escrito este lunes en una reunión con el presidente Alberto Fernández en la Casa Rosada, en la que lejos de calmar la polémica política entre el albertismo y el kirchnerismo, podría derivar en una catarata de denuncias y acusaciones cruzadas que hasta podrían llegar a la justicia, luego de que la oposición presentara una denuncia por las palabras del ahora ex ministro y amigo del presidente.

La carta de Kulfas tiene 14 páginas y fue dirigida al presidente Alberto Fernández: