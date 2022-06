El gasoducto Néstor Kirchner: los detalles de la obra que marcó el escándalo de la salida de Matías Kulfas

alberto-fernandez-dario-martinez-1000x600.webp

11 de febrero de 2020: El presidente Alberto Fernández el Decreto de Necesidad y Urgencia por el cual se autorizó la constitución de un fideicomiso para la ejecución de la primera etapa del Gasoducto Néstor Kirchner, en el que se otrogó su concesión a la empresa Integración Energética Argentina (IEASA). El presidente Agustín Gerez afirmó, luego, que el objetivo era finalizar las obras para el invierno de 2023.

21 de abril de 2021: Alberto Fernández que en Vaca Muerta hay gas para 200 años y "el gas es la energía de transición que el mundo ha resuelto tener para ir hacia las energías renovables", al disertar en el lanzamiento del gasoducto Néstor Kirchner, en Loma Campana, Neuquén.

30 de mayo: Antonio Pronsato, titular de la unidad ejecutora de Enarsa a cargo del proyecto, presentó su renuncia indeclinable en disconformidad con el escaso avance real de la obra.

Antonio Pronsato, titular de la unidad ejecutora de Enarsa a cargo del proyecto, presentó su renuncia indeclinable en disconformidad con el escaso avance real de la obra. 4 de junio de 2021: Alberto Fernández le pidió este sábado la renuncia al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas. La solicitud llegó luego de que desde el área de Energía acusaran a funcionarios de la cartera de hacer operaciones de prensa contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

¿Cuál es el objetivo del gasoducto Néstor Kirchner?

gasoducto-nestor-kirchner.jpeg

La empresa Energía Argentina pretende ampliar en un 25 por ciento la capacidad del sistema de transporte de gas natural y ayudará a desarrollar la producción creciente en el yacimiento Vaca Muerta.

El ducto busca lograr una extensión de 563 kilómetros entre la localidad neuquina de Tratayén y la bonaerense de Salliqueló, atravesando Río Negro y La Pampa, según informó la compañía en un comunicado.

El proyecto también incluye obras complementarias como el gasoducto Mercedes-Cardales, las que forman parte del Plan Trasnport.Ar.

A partir de la norma se pudo avanzar, según se informó, en la provisión de cañerías, estudios de impacto ambiental, y procesos para adquisición de bienes complementarios para la puesta en marcha del gasoducto.

Gasoducto Néstor Kirchner: la denuncia en off que inició el escándalo y que terminó con la salida de Matías Kulfas

KULFAS.jpg

Según aseguró un comunicado de los funcionarios cercanos al kirchnerismo, el Ministerio de Desarrollo Productivo, a cargo de Matías Kulfas, difundió un mensaje en off sobre el gasoducto Néstor Kirchner a distintos periodistas, con una respuesta directa a las palabras que la expresidenta le dijo a Alberto Fernández en el acto por el centenario de YPF: “Vos que tenés lapicera, te pido que la uses con los que tienen que darle cosas al país”.

El mensaje distribuido por el ministerio de Kulfas, explicaba que una cuestión técnica era, en realidad, una decisión para que Techint fuera adjudicataria del contrato, puesto que es la única que confecciona los tubos con esas características. Ese mensaje generó la reacción de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y precipitó el pedido de renuncia del presidente, Alberto Fernández, a Kulfas.

En ese mensaje de texto se responsabilizaba a "los funcionarios de Cristina" por las condiciones de contratación para las cañerías del gasoducto y se los acusaba de "armar un pliego de licitación a la medida de Techint".

Kulfas vs. Cristina: qué denuncia el mensaje en off

Embed

"Información en off. La lapicera la tienen que usar los funcionarios de Cristina, que fijaron las condiciones para darle la construcción de las cañerías del gasoducto de Vaca Muerta a Techint. Es Integración Energética Argentina (IASA), con funcionarios designados por ella, quienes hacen las licitaciones. Los que no usaron la lapicera como corresponde fueron sus funcionarios de Ieasa", se expuso al comienzo del mensaje.

Y continuó: "Ellos armaron un pliego de licitación a la medida de Techint y de la chapa que el grupo fabrica en Brasil, de 33 mm de espesor. Si en lugar de poner esa especificación hubieran puesto 31mm, como son los gasoductos en Europa, se podría haber provisto caños desde otra firma que produce en Villa Constitución (Laminados industriales SA)".

Además, señaló que "la secretaría de Industria debía intervenir más activamente en el tema pero el presidente de Iesa, Agustín Gerez, dijo que si no respondían en el acto se le caía la licitación y no llegaban con los tiempos. Y también adjudicaron la provisión de válvulas a una empresa importadora en lugar de un fabricante argentino que ofrecía precios y condiciones similares, incumpliendo el compre nacional".

Y concluyó: "En definitiva, los que están usando incorrectamente la lapicera son los funcionarios de Cristina.”

Gasoducto Néstor Kirchner: Cristina calificó de "penoso" el ataque junto con el comunicado de la empresa Energía Argentina

Alberto Fernández y Cristina Kirchner en acto de YPF.jpeg

Tras el escándalo, la empresa Energía Argentina (antes Enarsa) desmintió el mensaje de WhatsApp con información en off que se atribuyó a la cartera de Desarrollo Productivo.

La respuesta de Energía Argentina fue compartida en su cuenta de Twitter por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien de ese modo se hizo eco de las críticas de la empresa a los "funcionarios del off que, además de no saber, mienten y utilizan al periodismo para hacer operaciones políticas en contra de la Vicepresidenta".

"Muy injusto y, sobre todo, muy doloroso que este tipo de ataques lo ejecuten funcionarios del propio gobierno del Frente de Todos. Lo peor de todo: sin dar la cara, en off, mintiendo y utilizando periodistas. Con errores y aciertos, siempre hablé y actué de frente. Penoso", indicó.

cristina-kulfas-gasoducto.png

Energía Argentina, por su parte, detalló en su desmentida que la licitación de chapas para el gasoducto fue abierta a empresas extranjeras luego de que la Cámara Argentina de Fabricantes de Caños y Tubos de Acero indicara que sólo SIAT S.A., controlada por Tenaris (fabricante de tubos y servicios para industria energética del grupo Techint), podía cumplir con los requisitos técnicos.

"Se realizó un proceso licitatorio internacional para convocar a empresas extranjeras. Hubieron consultas realizadas por 6 empresas, pero luego solo SIAT S.A. presentó oferta", indicaron desde la compañía. También explicaron que "para la construcción del Gasoducto Néstor Kirchner se utilizaron los siguientes alcances técnicos: Ø36" API 5L X70M espesor 12.7mm, de Ø36" API 5L X70M espesor 19.1mm y de Ø36" API 5L X70M espesor 10.0 mm".

Respecto a la "adjudicación" de válvulas a "una empresa importadora en lugar de a un fabricante argentino", esgrimida como crítica en el informe en off, Energía Argentina aclaró que el proceso de licitación de válvulas "aún se encuentra abierto".

Alberto Fernández compartió el "malestar" de Cristina: se fue Kulfas, llega Daniel Scioli

Cristina Alberto.jpg

El presidente Alberto Fernández compartió luego el "malestar" expresado por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y aseguró confiar en la "integridad moral y en la idoneidad de quienes llevan adelante la licitación" del gasoducto Néstor Kirchner.

"Comparto la respuesta dada por @Energia_ArgOk a una publicación fundada en un supuesto off salido de funcionarios del Gobierno. Confío en la integridad moral y en la idoneidad de quienes llevan adelante la licitación del Gasoducto Néstor Kirchner", publicó el mandatario en su cuenta de Twitter.

Y a continuación agregó: "Es éticamente reprochable hablar en off en desmedro de otro. Así siempre lo he expresado públicamente. No avalo esos procederes y comparto el malestar expresado por @CFKArgentina. El debate que debamos dar, démoslo con responsabilidad". Tras su descargo, el mandatario le pidió la renuncia a Kulfas. En su lugar asumirá la semana que viene Daniel Scioli, actual embajador en Brasil.

Diputados de Juntos por el Cambio también denunciaron supuestas irregularidades en el gasoducto Néstor Kirchner

eb6fd34cf63f6e2c0a046359a2149cf7_L.jpg

Los diputados de Juntos por el Cambio Graciela Ocaña y Waldo Wolff denunciaron al directorio de la empresa estatal Integración Energética Argentina S.A. (IEASA) a raíz del mensaje enviado por el renunciado ministro de la Producción, Matías Kulfas, a periodistas, en el que mencionó un supuesto favorecimiento a Techint para la provisión de caños para el gasoducto Néstor Kirchner.

"Todas estas expresiones realizadas impúdicamente frente a toda la sociedad argentina indicarían que las especificaciones técnicas contenidas en el pliego licitatorio para la adquisición de tubos para el transporte del gas estarían direccionadas a efectos de favorecer a una empresa en particular, TENARIS SIAT SA parte del grupo empresario TECHINT", sostiene la denuncia de Ocaña y Wolf.

“La única empresa que se presentó y terminó siendo adjudicataria de una licitación multimillonaria fue TENARIS SIAT SA", lo que –según el texto- alienta la posibilidad de que se hubiera tratado de una licitación dirigida.

Los legisladores opositores deslizaron que la supuesta manipulación de la licitación habría posibilitado “el pago de 200 millones de dólares que la empresa SIAT, única oferente de la licitación de tubos, reclama para pagar la importación de acero a empresas vinculadas a través de un complejo mecanismo de participación societaria recíproca".

"Se habrían violado los principios de razonabilidad, transparencia en los procedimientos y la igualdad de tratamientos para interesados y oferentes y la promoción de concurrencia de interesados y competencia de oferentes", añade el texto.