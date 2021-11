"Es inconcebible esta violencia" institucional, remarcó Aníbal Fernández y denunció además que “uno de los policías involucrados es el que entró en Río Gallegos a la casa de la madre de Néstor Kirchner pateando los muebles... yo no me olvido de eso", dijo en referencia a los allanamientos judiciales contra el ex presidente y la vicepresidenta Cristina Kirchner, sobre supuestos actos de corrupción.

En este sentido, el ministro de Seguridad de Alberto Fernández, expresó: “no he hablado con Marcelo D Alessandro y no tengo autoridad para pedirle explicaciones".

Sin embargo, remarcó que D' Alessandro "es el titular de la fuerza en CABA y nosotros todo lo que sigue atrás de ello, la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y la PSA", en referencia a su conducción de las fuerzas de seguridad federales.

Cruces por la seguridad tras el caso de Lucas González

En declaraciones al canal C5N este viernes, Aníbal Fernández, destacó que “hay una ley que les impide hacer todo lo que hicieron" a los policías de CABA, al referirse a sus actuaciones sin aviso previo antes de disparar un arma de fuego que terminó con la vida del joven deportista de Florencio Varela.

Fernández se refirió también a las investigaciones que indican que los policías habrían actuado vestidos de civil, y burlaron los procedimientos y los derechos de los adolescentes. Señaló que en la historia del país “nos sometieron a aberraciones durante mucho tiempo" y que desde el actual gobierno nacional “nosotros no vamos a reprimir para pegarle a un jubilado, a un docente”.

“Ponemos los límites, cuando quisieron entrar al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación hubo cinco detenidos", dijo Fernández y advirtió que “la vida la da y la quita Dios, no nosotros".

En relación a la participación de la Policía Federal en la investigación sobre el accionar policial en el caso de Lucas González, Aníbal Fernández confirmó que “la Policía Federal participa cuando hay problemas con las otras fuerzas".