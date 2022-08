Respecto a las declaraciones de Cristina Kirchner y las acusaciones de la oposición de querer controlar a la policía porteña, el funcionario no quiso opinar sobre declaraciones ajenas: "Yo no he hablado con ella (la vicepresidenta). Yo le digo lo que pienso yo".

Cristina vs Larreta por la autonomía de la Ciudad

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, consideró que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner quiere "controlar y manejar" la Ciudad de Buenos Aires al responder los dichos de la exmandataria, quien pidió repensar el alcance de la autonomía del distrito durante un encuentro con legisladores del Frente de Todos (FdT) en el Congreso.

“No hay manera de que Cristina se quede con el manejo de la Ciudad. Para empezar, se sacó la careta con lo de la autonomía de Buenos Aires, dijo lo que ya venía insinuando y es que ella quisiera controlar y manejar" el distrito, sostuvo Rodríguez Larreta anoche al hablar en La Nación+.

Durante una reunión mantenida ayer en el Salón Azul del Congreso, la Vicepresidenta llamó a "replantear" la relación entre el Estado nacional, las provincias y el distrito porteño, para lo cual propuso que se "repiense un poco el tema de la Ciudad de Buenos Aires", de la que remarcó su condición de "capital de todos los argentinos".

"De repente, una policía política (por la Policía de la Ciudad) se ha apoderado de la seguridad de las calles. Esto debe ser replanteado. Primero porque la Constitución no habla de autonomía, habla de que se dicte un estatuto y además porque creo que esta ciudad es la ciudad de todos los argentinos", planteó la Vicepresidenta.

Cristina Larreta.jpg Cristina y Larreta se enfrentan por la autonomía de la Ciudad.

Aníbal Fernández sobre los incidentes en la casa de Cristina Kirchner

En cuanto, al desacato de la Ciudad al fallo de la Justicia porteña, tampoco quiso sentar postura y sostuvo: "Es un tema de él. ¿Cómo voy a opinar yo de lo que tiene que hacer Larreta?".

Por último, señaló que ante los incidentes en el domicilio de la exmandataria, "ordenamos ese tema y decidimos ampliar la custodia. Una que la asiste todos los días y agregar una parte más en el domicilio".

Nueva reunión de gabinete

Sergio Massa en la primera reunión del gabinete económico.jfif ¿Qué se debatirá en la reunión de gabinete?

El jefe de Gabinete, Juan Manzur, encabeza desde las 9,20 una nueva reunión del Gabinete nacional, en la Casa Rosada. En la previa al viaje del ministro de Economía, Sergio Massa, a Estados Unidos, los funcionarios analizan las partidas de cada cartera y las necesidades de cada sector.

Están presentes los ministros del Interior, Eduardo de Pedro; de Economía, Sergio Massa; de Educación, Jaime Perczyk; de Justicia, Martín Soria; de Relaciones Exteriores, Santiago Cafiero; de Seguridad, Aníbal Fernández; de Defensa, Jorge Taiana; de Transporte, Alexis Guerrera; y de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, informaron fuentes oficiales.

También participan los titulares de las carteras de Desarrollo Social, Juan Zabaleta; de Trabajo, Claudio Moroni; de Cultura, Tristán Bauer; de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus; de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié; y las ministras de Salud, Carla Vizzotti; de Mujeres, Géneros, y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta.