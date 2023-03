Aníbal Fernández le respondió a Kicillof sobre el envío de gendarmes a la Provincia

"¿Por qué no lo saben? Muchachos, si ustedes están viendo otro canal, yo no tengo la culpa. Nosotros trabajamos todos los días de la misma manera", fueron sus palabras en referencia al desconocimiento por parte del mandatario bonaerense y de su ministro de Seguridad, Sergio Berni, sobre la medida.

aníbal Fernández - Sergio Berni (1).jpg Aníbal Fernández y Sergio Berni. (Foto: Archivo)

Fernández diagramó la instalación de cinco bases operativas en el Conurbano, sin coordinar con Berni, en La Plata, Avellaneda, La Matanza, Pilar y Tigre.

"La respuesta tiene que ser inmediata, por eso me da bronca lo de la carta", agregó en referencia a la misiva que le envío el gobernador Kicillof.

"Lo peor que puede pasar es correr de atrás al delito. Intentamos prevenir para que no tengamos dolores de cabeza y complicaciones. A veces las cosas no salen, no por falta de vocación ni inversión y profundidad del tema, sino que faltaba un poquitito de ventaja para que se cumpliera con lo que estábamos pensando entre todos", expresó Aníbal Fernández en declaraciones a CNN radio.

La carta que Axel Kicillof le envió a Aníbal Fernández

kiv.jpg Axel Kicillof le había pedido explicaciones a Aníbal Fernández. (Foto: Archivo)

Axel Kicillof le había pedido explicaciones a Aníbal Fernández sobre el envío de un comando de fuerzas federales a La Plata y al conurbano que anunció días atrás en la Cámara de Diputados de la Nación.

El mandatario bonaerense envió una carta que busca conocer cómo se desarrollará el comando que será dispuesto en La Plata, La Matanza, Tigre, Pilar y Avellaneda en los próximos días, según detalló Fernández ante los legisladores de la Comisión de Seguridad Interior, para exponer sobre las acciones de su cartera en el marco de la violencia narco que azota a la ciudad de Rosario, entre otros temas.

"Es una nota casi protocolar. Queremos los gendarmes, saber dónde van y qué tareas van a desempeñar", explicaron a a24.com fuentes del gobierno provincial.

El conflicto entre Kicillof y Aníbal Fernández se enmarca en la fuerte disputa nacional que mantienen Alberto Fernández y Cristina Kirchner frente a las próximas elecciones primarias del 13 de agosto.

Si bien el Presidente dio muestras de apoyar a Kicillof como candidato a la reelección, y de que el propio gobernador enfrenta críticas dentro del propio kirchnerismo, especialmente de Máximo Kirchner, ahora decidió embestir contra la Nación con una carta que tomó estado público donde cuestionaba al ministro que, además de cumplir con su cargo, es la mano derecha política de Alberto Fernández.