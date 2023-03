Aníbal Fernández se despegó de la decisión de enviar el Ejército a Rosario: "No tengo nada que ver"

Y luego cuestionó la decisión de enviar al cuerpo de ingenieros del Ejército a urbanizar los barrios de emergencia en Rosario. "Nos parece inaceptable comprometer un cuerpo de combate de nuestro Ejército desarmados para ir a Rosario", cuestionó.

En ese contexto, el ministro nacional se despegó de la medida que tomó el Presidente, y por la que ayer se mostró junto al gobernador Omar Perotti en Santa Fe.

"No tengo nada que ver con ese tema, y estoy más cerca de pensar como usted que otra cosa. No he participado", afirmó.

535167.jpg

Aníbal Fernández defendió su gestión

Por otro lado, Fernández explicó que cuando se desempeñó como ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación (cuando Cristina Kirchner era presidenta) no intervino en el conflicto narco en Santa Fe porque "los gobernadores no lo pedían".

"Alguno podría decir: '¿Por qué no actuaste cuando fuiste ministro de Seguridad o de Justicia con Seguridad adentro?' Y, porque los gobernadores no lo pedían. Y uno no se puede meter en las provincias si no lo resolvés de antemano. Y a lo mejor en ese momento no se evaluaba que era tan importante o que iba a llevar a una dimensión como la que tenemos en este momento", justificó el funcionario nacional.