Aníbal Fernández cruzó a una periodista en Rosario: "No califique la tarea, usted no sabe nada"

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, cruzó duramente a un periodista tras su llegada a Rosario, en el marco de la ola de violencia narco que atraviesa la ciudad. "No califique la tarea, usted no sabe nada", le respondió el funcionario luego de que le señalaran que las fuerzas de seguridad se encontraban en el acto que encabezaba esta mañana y no en el barrio Los Pumitas, donde los vecinos fueron recientemente amenazados.