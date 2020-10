Aníbal Fernández: "Tengo la vocación de ayudar y creo que podría aportar más"

Aníbal Fernández

Lo quieren mucho, poquito o nada. Esa es la pregunta que gira en torno a la posibilidad de que Aníbal Fernández integre el Gabinete nacional. En declaraciones a Radio La Red AM910, el actual interventor de Yacimientos Carboníferos de Río Turbio se refirió a la posibilidad de incoporarse puestos clave de decisión: "Tengo la vocación de ayudar y creo que podría aportar más", aseguró. Aunque reconoció: "El peronismo me ha convocado siempre para hacer todo lo que pueda, pero en este momento no estoy pensando en el Gabinete".

"Lo que hubo fue un comentario, que no tiene mucho valor". Se refería a una frase que él mismo había pronunciado horas atrás: "En el Gobierno no me quieren, hay alguien que me baja el pulgar". Esta mañana, en una entrevista con Fabián Doman, sostuvo: "Toda la vida me dediqué a la política. Y la ayuda al presidente y al peronismo la voy a ofrecer cada vez que tenga oportunidad".

Y añadió "creo que podría aportar más". Respecto de haber sido convocado para un puesto vinculado al área donde se desempeña, dijo: "No es verdad que me hayan ofrecido un área de Energía".

Respecto del Gabinete, sostuvo: "Algunos de los que debieran brillar no lo hacen; y alguno se dedica a escribir cosas que no corresponden y que no ayuda mucho al presidente". Pero luego agregó: "Es el Gabinete del Presidente, y si lo elige el Presidente es el mejor, listo. No tengo mucho para decir"

Sobre la vicepresidenta, dijo: "El que debe ejercer el liderazgo es el Presidente. Cristina Fernández es vicepresidenta y una asesora de lujo que tiene el Presidente".