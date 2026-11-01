Antes del encuentro con el papa León XIV, Milei prepara una nueva Mesa Política

Una hora después, el mandatario recibirá en Casa Rosada al rabino Yehuda Kaploun, enviado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para abordar temas vinculados al antisemitismo. También estará presente el canciller Pablo Quirno. La reunión se inscribe en la relación diplomática que la administración libertaria busca profundizar con Estados Unidos e Israel.

La jornada presidencial continuará por la noche, cuando Milei participe de la Noche de Celebración por Israel, organizada por la Coalición Latina por Israel en la Iglesia Visión de Futuro, en la Ciudad de Buenos Aires. Durante el evento, el Presidente recibirá el premio “Gratitud”.

La Mesa Política volverá a reunirse antes del viaje a España

El martes 3 de noviembre, la actividad política del Gobierno tendrá uno de sus puntos centrales en una nueva reunión de la Mesa Política, prevista para las 13. El encuentro estará precedido por la conferencia de prensa del vocero presidencial, Adrián Ravier, programada para las 11.

La Mesa Política funciona como un espacio de coordinación entre los principales referentes del oficialismo. Allí se analizan los pasos de la gestión y se ordenan las prioridades parlamentarias, en un escenario en el que el Ejecutivo necesita sostener acuerdos para avanzar con su agenda legislativa.

Ese mismo día, a las 23, Milei partirá rumbo a Madrid. El Presidente viajará acompañado por Karina Milei y el canciller Pablo Quirno para participar de la Cumbre Iberoamericana, que tendrá actividades durante el miércoles 4 y el jueves 5 de noviembre. Por el momento, el Gobierno informó que el detalle de las actividades que desarrollará en España será comunicado posteriormente.

La actividad del equipo económico y los encuentros de los ministros

Además de los compromisos presidenciales, la agenda oficial tendrá movimientos en distintas áreas del Gabinete. El lunes, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, participará junto al ministro de Economía, Luis Caputo, y el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, de una firma de convenios en el Palacio de Hacienda.

La reunión pondrá en contacto al Gobierno nacional con la administración neuquina en una instancia de articulación institucional. Ese mismo día, el canciller Quirno recibirá las copias de las cartas credenciales del nuevo embajador de Perú en la Argentina, Carlos Tubino Arias-Schreiber.

También está prevista una reunión de coordinación por la avanzada del papa León XIV, que se realizará a las 17 en el Palacio San Martín. El encuentro estará enfocado en los preparativos vinculados con la visita del Pontífice.

El martes, Caputo participará de la 32.ª Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina (UIA), que comenzará a las 9.10 en Goldencenter. La presencia del ministro se dará en un encuentro que reúne a representantes de la industria y funcionarios para abordar la situación del sector y los desafíos de la actividad productiva.

Por último, el jueves 5, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, será uno de los oradores del 8.º Fórum Nacional de Energía de LIDE Argentina. La actividad está prevista para las 9 en el Alvear Icon Hotel y sumará otro compromiso del Gabinete en una semana atravesada por la agenda económica, diplomática y política del Gobierno.