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Gran Premio de México: Franco Colapinto terminó 8° y Andrea Kimi Antonelli se consagró campeón de la Fórmula 1

El piloto argentino volvió a sumar puntos después de cuatro carreras y tuvo una destacada actuación en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Max Verstappen se quedó con la victoria, Lewis Hamilton terminó segundo y el italiano de Mercedes hizo historia al convertirse en el campeón más joven de la categoría, con apenas 20 años.

Gran Premio de México: Franco Colapinto terminó 8° y Andrea Kimi Antonelli se consagró campeón de la Fórmula 1

Gran Premio de México: Franco Colapinto terminó 8° y Andrea Kimi Antonelli se consagró campeón de la Fórmula 1
Leé también Franco Colapinto finalizó 16° en el segundo entrenamiento del GP de México
Franco Colapinto finalizó 16° en el segundo entrenamiento del GP de México. (Foto: Reuters)

La competencia también tuvo un protagonista histórico: Andrea Kimi Antonelli terminó tercero y se consagró campeón de la temporada. Con apenas 20 años, el piloto italiano de Mercedes se convirtió en el campeón más joven de la historia de la Máxima y puso fin a una espera de 73 años para que un representante de Italia volviera a quedarse con el título. El último había sido Alberto Ascari, en 1953.

La victoria de la jornada quedó en manos de Max Verstappen, con Red Bull, mientras que Lewis Hamilton, a bordo de Ferrari, finalizó segundo. Colapinto, por su parte, logró meterse entre los ocho mejores luego de una carrera en la que mostró buen ritmo y protagonizó varios avances en pista.

La gran carrera de Franco Colapinto en México

El argentino largó desde la undécima posición y tuvo un comienzo destacado. En la primera vuelta consiguió avanzar cuatro lugares y llegó a ubicarse séptimo, aunque luego fue superado por Lando Norris y Oscar Piastri.

Con el correr de las vueltas, Colapinto mantuvo un ritmo competitivo y aprovechó las detenciones de sus rivales para escalar posiciones. En la vuelta 27 se ubicó octavo después de la parada de Piastri y, más adelante, consiguió superar a su compañero de equipo, Pierre Gasly, en la recta principal.

La detención del argentino llegó en la vuelta 35, cuando el equipo le colocó neumáticos blandos. Después de regresar a la pista, continuó avanzando a medida que otros pilotos ingresaban a boxes y volvió a meterse en la zona de puntos.

La carrera tuvo varios momentos de interrupción. Primero ingresó el auto de seguridad para retirar el Aston Martin de Lance Stroll. Más tarde, una bandera roja obligó a detener la competencia por los daños en las defensas tras el despiste del Cadillac de Valtteri Bottas.

En la reanudación, Colapinto volvió a protagonizar una buena largada y peleó por posiciones con Oscar Piastri y Arvid Lindblad. Finalmente, completó las 71 vueltas en el octavo lugar y sumó cuatro puntos para Alpine.

Su compañero Gasly también terminó dentro de los diez primeros y consiguió una unidad para la escudería francesa.

Andrea Kimi Antonelli, el campeón más joven de la Fórmula 1

La otra gran noticia del Gran Premio de México fue la consagración de Andrea Kimi Antonelli. El italiano, que corre para Mercedes, terminó tercero y consiguió los puntos necesarios para asegurarse el campeonato de la temporada 2026.

Con 20 años, Antonelli estableció un nuevo récord en la categoría y se convirtió en el piloto más joven en consagrarse campeón mundial. Su título también significó el regreso de Italia a lo más alto de la Fórmula 1, después de más de siete décadas sin un campeón de esa nacionalidad.

En el podio de México, el joven piloto quedó detrás de Verstappen y Hamilton, pero el tercer puesto le alcanzó para cerrar una temporada histórica.

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1

La próxima fecha del calendario será el Gran Premio de San Pablo, en Brasil, que se disputará el próximo fin de semana.

La carrera tendrá un atractivo especial para Colapinto por la cercanía geográfica y la expectativa que genera entre los fanáticos argentinos. Se espera que miles de seguidores viajen al país vecino para acompañar al piloto de Alpine en una nueva presentación de la temporada.

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