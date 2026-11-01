Gran Premio de México: Franco Colapinto terminó 8° y Andrea Kimi Antonelli se consagró campeón de la Fórmula 1

Con el correr de las vueltas, Colapinto mantuvo un ritmo competitivo y aprovechó las detenciones de sus rivales para escalar posiciones. En la vuelta 27 se ubicó octavo después de la parada de Piastri y, más adelante, consiguió superar a su compañero de equipo, Pierre Gasly, en la recta principal.

La detención del argentino llegó en la vuelta 35, cuando el equipo le colocó neumáticos blandos. Después de regresar a la pista, continuó avanzando a medida que otros pilotos ingresaban a boxes y volvió a meterse en la zona de puntos.

La carrera tuvo varios momentos de interrupción. Primero ingresó el auto de seguridad para retirar el Aston Martin de Lance Stroll. Más tarde, una bandera roja obligó a detener la competencia por los daños en las defensas tras el despiste del Cadillac de Valtteri Bottas.

En la reanudación, Colapinto volvió a protagonizar una buena largada y peleó por posiciones con Oscar Piastri y Arvid Lindblad. Finalmente, completó las 71 vueltas en el octavo lugar y sumó cuatro puntos para Alpine.

Su compañero Gasly también terminó dentro de los diez primeros y consiguió una unidad para la escudería francesa.

Andrea Kimi Antonelli, el campeón más joven de la Fórmula 1

La otra gran noticia del Gran Premio de México fue la consagración de Andrea Kimi Antonelli. El italiano, que corre para Mercedes, terminó tercero y consiguió los puntos necesarios para asegurarse el campeonato de la temporada 2026.

Con 20 años, Antonelli estableció un nuevo récord en la categoría y se convirtió en el piloto más joven en consagrarse campeón mundial. Su título también significó el regreso de Italia a lo más alto de la Fórmula 1, después de más de siete décadas sin un campeón de esa nacionalidad.

En el podio de México, el joven piloto quedó detrás de Verstappen y Hamilton, pero el tercer puesto le alcanzó para cerrar una temporada histórica.

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1

La próxima fecha del calendario será el Gran Premio de San Pablo, en Brasil, que se disputará el próximo fin de semana.

La carrera tendrá un atractivo especial para Colapinto por la cercanía geográfica y la expectativa que genera entre los fanáticos argentinos. Se espera que miles de seguidores viajen al país vecino para acompañar al piloto de Alpine en una nueva presentación de la temporada.